Rejtélyes égi fény hozta lázba az UFO-rajongókat, de hamar megérkezett a földi magyarázat

A New York állam északi részén élő lakosok a közelmúltban szokatlan látványban részesültek, egy fényes, fehér fény jelent meg az éjszakai égbolton, furcsa aurával körülvéve.

A szokatlan fény elindította az UFO-teóriákat. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: vchal

A rejtélyes fény augusztus 12-én, kedden este tűnt fel. A környék több lakója is beszámolt a látványról a közösségi médiában, és többen arra következtettek, hogy talán UFO-ról lehet szó. Azonban a fény forrása sokkal földibb magyarázatot kapott, ugyanis a helyiek valójában a Vulcan Centaur rakéta csóváját és gázfelhőjét látták, amelyet augusztus 12-én indítottak a floridai Cape Canaveral Űrerőállomásról, helyi idő szerint 21:00 körül.

A rakéta egy kísérleti navigációs műholdat vitt magával, amelyet az United Launch Alliance (ULA) indított az amerikai hadsereg megbízásából. Négy oldalsó rakétahajtóművel indították, hogy a műholdat közvetlenül geostacionárius pályára juttassák. Ez volt az amerikai hadsereg első kísérleti navigációs műholdindítása 48 év óta. Az űreszköz a GPS-hez hasonló adatokat szolgáltat majd, és számos új technológiát tesztel.

Ez volt a Vulcan harmadik sikeres repülése, a közel 62 méter magas rakéta először 2024 januárjában, majd ugyanazon év októberében emelkedett a magasba. A legutóbbi indítás az ULA egyik leghosszabb repülése volt, amely 7 órán át tartott, és 35 400 kilométert tett meg.

New York állam északi részén élők joggal figyelték az eget azon az estén, ugyanis az indítás épp a Perseidák meteorraj csúcséjszakájára esett, amely minden nyáron beragyogja az eget. A Perseidák különösen híresek látványos tűzgolyóikról. Ezek a rendkívül fényes meteorok intenzív fénnyel robbannak fel, és gyakran tovább is megmaradnak, mint egy átlagos hullócsillag - írta a People.