"Azonnal álljatok félre”– adta ki a BKV az alkalmazottaknak a busztüzek miatt

Felhívás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 11:15 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 17. 11:17
BKVbusztűz
A héten összesen négy olyan eset volt, amikor egy BKV busz elfüstölt, vagy hatalmas lángokkal égett. Információnk szerint a busztüzeket az okozza, hogy a buszok motorterében sok olaj rakódott le, ami nagyon tűzveszélyes. Most a Bors birtokába jutott egy felhívás, amit a BKV adott ki az alkalmazottaknak.

Szerdán kezdődött a vesszőfutás, amikor is egy 16-os jelzésű busz kigyulladt Budapest belvárosában, a József Attila – Nádor utca kereszteződésében. A busz hatalmas lángokkal égett, a tűz ráadásul átterjedt az egyik közeli épületre, valamint egy jelzőlámpára is. Másnap, csütörtökön két busz füstölt el a XII. kerületben. Az egyik a Németvölgyi úton, a másik pedig az Alkotás utcában. A negyedik eset tegnap, szombaton történt, akkor 7E jelzésű busz füstölt el. A busztüzekben eddig nem sérült meg senki. 

Tovább nőt a busztüzek száma Budapesten, a héten négy eset történt. 
Fotó: Bors/Kovács Dávid

Felhívást tett közzé a BKV a busztüzek miatt

A Bors birtokába jutott egy felhívás, amit a BKV adott ki az alkalmazottaknak a buszok meghibásodásával kapcsolatban. A felhívásban leírják, hogy ha bárki valamilyen rendellenességet tapasztal, akkor azonnal álljon félre, és ha a busz kigyulladhat, akkor ne menjenek vele tovább. 

Tisztelt Kollégák! Ti is értesültetek róla, hogy az elmúlt napokban több műszaki hibából eredő járműtűz keletkezett. A további tűzesetek elkerülése érdekében kérünk titeket, hogy a továbbiakban megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítsatok a járművek műszaki állapotára! Amennyiben bármilyen, a jármű működésével kapcsolatos rendellenességet tapasztaltok: - fék - kormánymű - elektromos berendezések - motor, motortér - vagy az utas jelez felétek valamilyen, a fent leírtakhoz hasonló problémát, azonnal álljatok félre, nézzétek át a járművet, és ha járműtűz gyanúja fennáll, ne menjetek tovább! A járművet állítsátok le, áramtalanítsátok, valamint kérjetek műszaki intézkedést!”

Lerakódott olaj okozhatja a problémát

Ahogy korábban megírtuk, a Bors BKV-informátora szerint azért gyulladtak ki a buszok, mert elmaradt a motormosás és a karbantartás. Úgy tudjuk, hogy most telepenként 200 busz motorterét mossák át, mert a rárakódott olaj tűzveszélyes. Mindez nagyjából ezer buszt érint, tehát gyakorlatilag a teljes flottát. 

Wintermantel Zsolt közlekedésmérnök a Borsnak elmondta, kimondottan örül, hogy a kormányhivatal elrendelte az átfogó vizsgálatot a buszoknál, mert az statisztikailag semmivel nem igazolható, hogy 24 óra leforgása alatt ennyi busz így meghibásodik. 

Legutóbb, 2010 előtt nagyon rossz állapotban volt a BKV járműflottája, ez Tarlós István főpolgármestersége alatt egy jelentős fiatalításon ment át: új buszok beszerzésével, illetve külső szolgáltatók bevonásával. Sajnos azonban az elmúlt években újra elkezdett öregedni a buszpark, mert nincs meg a megfelelő ütemben történő cseréjük. Ráadásul a feszes menetrend betartásához szinte az összes buszt ki kell adni a forgalomba, emiatt aztán megfeszített tempóban dolgoznak a karbantartók és a szerelők

 - tette hozzá a szakember. 
 

 

