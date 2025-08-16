"Ezt már nem lehet csak a véletlennel indokolni” – megszólalt a közlekedésmérnök a budapesti busztüzekkel kapcsolatban

Finoman fogalmazva is mozgalmas héten van túl a fővárosi tömegközlekedés: augusztus 13-án kezdődött a vesszőfutás, amikor a Budapest V. kerületében, a József Attila utca és a Nádor utca kereszteződésében, utasokkal a fedélzetén gyulladt ki egy 16-os BKV busz. A tűz átterjedt arra az épületre is, ami mellett a busz megállt, valamint egy jelző lámpára is. Ezzel azonban még nem volt vége: miután másnap a XII. kerületben előbb a Németvölgyi úton, majd az Alkotás utcában is busztüzek borzolták a fővárosiak idegeit.
Csak a szerencsének köszönhető, hogy
a 24 óra leforgása alatt történt 3 fővárosi busztűz egyike sem követelt sérültet, vagy halálos áldozatot.
Budapest főváros kormányhivatala azonban nem hagyta szó nélkül a busztüzeket és vizsgálatot rendelt el az esetek miatt, illetve elrendelte a budapesti buszok átvizsgálását, amit a Bors által megkérdezett közlekedésmérnök is üdvözölt.
Kimondottan örülök, hogy a kormányhivatal elrendelte az átfogó vizsgálatát a buszoknak, mert az statisztikailag semmivel nem igazolható, hogy 24 óra leforgása alatt 3 busz így meghibásodik, hogy abból 2 teljesen kiég
– mondta a busztüzek kapcsán lapunk érdeklődésére Wintermantel Zsolt, közlekedésmérnök, aki hozzátette, hogy a kiégett autóbuszok közül két Mercedes Citaro típus is 24 éves volt már.
Ez azt jelenti, hogy legalább kétszer kiszolgálták az élettartamukat ezek a járművek. Ilyenkor már exponenciálisan növekszik a meghibásodás, illetve az anyagfáradás lehetősége.
A Bors BKV-informátora szerint azért gyulladtak ki a buszok, mert elmaradt a motormosás és a karbantartás. Ezt tartja a busztüzek egyik legvalószínűbb okának Wintermantel Zsolt is. A közlekedésmérnök felhívta a figyelmet az ismét egyre inkább elöregedő budapesti buszflottára is.
Legutóbb, 2010 előtt nagyon rossz állapotban volt a BKV járműflottája, ez Tarlós István főpolgármestersége alatt egy jelentős fiatalításon ment át: új buszok beszerzésével, illetve külső szolgáltatók bevonásával. Sajnos azonban az elmúlt években újra elkezdett öregedni a buszpark, mert nincs meg a megfelelő ütemben történő cseréjük. Ráadásul a feszes menetrend betartásához szinte az összes buszt ki kell adni a forgalomba, emiatt aztán megfeszített tempóban dolgoznak a karbantartók és a szerelők
– mondta a szakember.
A közlekedésmérnök hozzátette: nem az első kigyulladt busz aggasztotta, mert egy több ezres flotta műszaki üzemeltetése során ilyesmi egyszer bárhol, bármikor előfordulhat.
Az viszont, hogy 24 óra leforgása alatt 3 ilyen eset is történjen, statisztikailag szinte a lehetetlen kategóriába tartozik. Ennek biztosan van valami oka, mert ezt csak a véletlennel már nem lehet indokolni.
A busztüzek valódi okára a kormányhivatali vizsgálat deríthet fényt.
