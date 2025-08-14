Ez hihetetlen: Újabb busz gyulladt ki Budapesten - videó

Szerdán Budapesten, a a József nádor tér közelében gyulladt ki egy busz, míg ma egy másik.
Egy nappal később, ma, csütörtök reggel újabb busz gyulladt ki, ezúttal a Németvölgyi úton. Többen ijedten figyelték, ahogy a sofőr a nála lévő poroltóval igyekszik akadályozni a tűz továbbterjedését, nem sok sikerrel.
Szentkirályi Alexandra, csakúgy, mint tegnap, posztolt a mai tűzről is:
"A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton.
Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.
Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést.
De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral.
Pedig a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy mondjuk rendbetegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot.
Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten?
Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek.
Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!"
