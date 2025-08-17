Rettenet az utcán, újabb busz füstölt el Budapesten - videó

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 10:23
A héten ez már a negyedik ilyen eset, ezúttal egy 7E jelzésű busz füstölt el a fővárosban. Korábban az V. kerületben egy, a XII. kerületben pedig két busz kapott lángra. Úgy tudjuk, több ezer busz lehet veszélyes a motortérben lerakódott olaj miatt. Vajon mikor lesz vége a fővárosi busztüzeknek?

Újabb busz kezdett el füstölni Budapesten, ezúttal egy 7E jelzésű busz terítette be füsttel az utcát. Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője osztotta meg a közösségi oldalán a szombati esetről készült videót.  Vajon mikor lesz vége a busztüzeknek? 

Kiderült, mi okozhatta a budapesti busztüzeket.
Fotó: Szentkirályi Alexandra/Facebook

A felvételen jól látszik, ahogy a busz a megállóhoz közel, az út szélén áll, a hátuljából pedig dől a füst. A szombaton kigyulladt buszról készült felvétel: 

 

Nem lehet a véletlenre fogni a busztüzeket

Ahogy azt említettük, a héten mér ez volt a negyedik eset. Szerda délelőtt Budapesten, az V. kerületi József Attila – Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű busz gyulladt ki, amin több ember is utazott. A tűz átterjedt arra az épületre is, ami mellett a busz megállt, valamint egy jelző lámpára is. Másnap, csütörtökön újabb két busz gyulladt ki a fővárosban, mindkettő a XII. kerületben. Az első a a Németvölgyi úton, a másik az Alkotás utcában. Egyik esetben sem sérült meg senki, minden utasidőben le tudott szállni a buszról. 

Az esettel kapcsoalatban Wintermantel Zsolt, közlekedésmérnök a Borsnak elmondta, kimondottan örül, hogy a kormányhivatal elrendelte az átfogó vizsgálatát a buszoknak, mert az statisztikailag semmivel nem igazolható, hogy 24 óra leforgása alatt 3 busz így meghibásodik, hogy abból 2 teljesen kiég. Tegnap pedig már négyre nőtt a kigyulladt buszok száma. 

Bors/Kovács Dávid

Legutóbb, 2010 előtt nagyon rossz állapotban volt a BKV járműflottája, ez Tarlós István főpolgármestersége alatt egy jelentős fiatalításon ment át: új buszok beszerzésével, illetve külső szolgáltatók bevonásával. Sajnos azonban az elmúlt években újra elkezdett öregedni a buszpark, mert nincs meg a megfelelő ütemben történő cseréjük. Ráadásul a feszes menetrend betartásához szinte az összes buszt ki kell adni a forgalomba, emiatt aztán megfeszített tempóban dolgoznak a karbantartók és a szerelők"

 - mondta a szakértő, aki hozzátette, hogy biztosan van valami oka, mert ezt csak a véletlennel már nem lehet indokolni.

Ahogy korábban megírtuk, a Bors BKV-informátora szerint azért gyulladtak ki a buszok, mert elmaradt a motormosás és a karbantartás. Úgy tudjuk, hogy most telepenként 200 busz motorterét mossák át, mert a rárakódott olaj tűzveszélyes. Mindez nagyjából ezer buszt érint, tehát gyakorlatilag a teljes flottát. 


 

 

