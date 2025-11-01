Sarah Fergusonnál betelt a pohár: külön költözik András hercegtől

Úgy tűnik, András herceg gondjai nem érnek véget azzal, hogy megfosztották minden királyi címétől. Most Sarah Ferguson is végleg elhagyta őt.

Sarah Ferguson végleg elhagyta András herceget Fotó: AFP

A herceget nemrég felszólították, hogy költözzön ki a Royal Lodge-ból, abból a windsori rezidenciából, amelynek fenntartását évek óta nem fizette. A helyzetet tovább fokozta egy, a királyi körökhöz közel álló forrás, aki elárulta:

Sarah külön lakásba fog költözni. A hírekkel ellentétben soha nem kért sem ingatlant, sem bármilyen juttatást magának. Továbbra is független életet szeretne élni.

A 65 éves András herceg állítólag a Sandringham-birtokon keres magának új otthont, ám két külön forrás is megerősítette, hogy Ferguson tervei között ez nem szerepel. Október 30-án kapott hivatalos értesítést András, amelyben felszólították a bérleti szerződés felmondására, és a költözés várhatóan mihamarabb megtörténik.

Korábbi hírek szerint a herceg cserébe két másik ingatlant is igényelt: ezek között volt a Harry herceg és Meghan Markle által birtokolt Frogmore Cottage, valamint az Adelaide Cottage, ahol jelenleg Vilmos herceg és Katalin hercegné élnek.

András hercegnek semmije sem maradt

Sarah Ferguson és András 1986-ban házasodtak össze, 1992-ben különváltak, majd 1996-ban hivatalosan is elváltak, ám azóta is szoros kapcsolatot ápoltak. András 2003-ban költözött a Royal Lodge-ba, Ferguson pedig 2008-ban csatlakozott hozzá.

A Royal Lodge számos családi emléket őriz: itt tartották Eugénia hercegnő esküvői fogadását, és több királyi mérföldkövet is itt ünnepeltek.

A legújabb fejlemények szerint Andrást hivatalosan is megfosztották királyi címeitől, és mostantól Andrew Mountbatten-Windsor néven fogják ismerni. A döntés összefüggésben áll a Jeffrey Epsteinnel való korábbi kapcsolatát vizsgáló megújított eljárással, valamint az ahhoz kapcsolódó, máig vitatott ügyekkel - írja a People.

