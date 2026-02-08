Figyelmeztetett a szakértő: csak most jön a neheze Katalin hercegné számára

A Beckham-család botránya úgy néz ki, a királyi családra is hatással van. Köztudott ugyan, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg rendkívüli módon óvják gyermekeik magánéletét, azonban most, Brooklyn Beckham kitálalása után egyes hírek szerint ez a szándék még erősebb lett. Mindezt azok után, hogy az elsőszülött Beckham közölte, szüleinek a Beckham-márka mindennél fontosabb volt, ami miatt gyerekkorát kamerák előtt élte. Ettől pedig a walesi hercegi pár a kezdetektől óvta Györgyöt, Saroltát és Lajost. Azt akarták ugyanis, hogy gyermekeik királyi létük ellenére is csupán gyerekek maradjanak.

Beckhamék botránya óta még jobban védi gyermekeit Katalin hercegné és Vilmos herceg. Fotó: AFP

A gyermekneveléssel járó kihívások azonban csak még nehezebbek lesznek számukra, hiszen, mint arról beszámoltunk, megterhelő és nehéz időszak elé néz a legkedveltebb királyi pár, miután György herceg ősztől nemcsak iskolát vált, de egyre több királyi eseménybe is elkezdik bevezetni őt. Ezzel ugyanis 12 évesüket kezdik felkészíteni az uralkodás szerepkörére, akármilyen fiatal is még.

Nem csoda tehát, hogy a nyilvánosság előtt zajló Brooklyn vs. David és Victoria Beckham-botrány mélyen érinti őket. Erről Jennie Bond, királyi író mesélt:

Mély együttérzést érez a Beckham család iránt. Minden családi szakadás rendkívül szomorú. Ha valamire, hát arra erősíthet rá ez a helyzet, hogy gyermekeiknek addig kell a lehető legnagyobb magánéletet biztosítani, amíg el nem érkezik az ideje annak, hogy nyilvános feladatokat vállaljanak

- közölte, hozzátéve, a helyzetet nehezíti, hogy Vilmos nemrég elárulta, az ifjak habár nyilvánosság előtt pedánsan viselkednek, otthon közel sem annyira azok.

Katalin hercegné és Vilmos herceg számára még csak most jön a neheze

Azt mondta, hogy György udvarias és visszafogott viselkedése a kamerák előtt egészen más képet mutat a magánéletben. Tudjuk, hogy már most is vannak feszültségek például amiatt, hogy kaphat-e mobiltelefont. És György most közeledik a kamaszkorhoz. Tombolnak a hormonok, nagy változások várnak rá az iskolában, és természetes módon megjelenik az igény arra, hogy feszegesse a határait és önállóbb akar lenni. Ez azonban számomra azt jelzi, hogy Vilmos és Katalin jó munkát végeznek. A körülményeikhez képest a lehető legnormálisabban nevelik gyermekeiket. Biztos vagyok benne, hogy otthon időnként káosz uralkodik, három gyerek rohangál, civakodik, vagy egyszerűen felszabadultan hangoskodik. És pontosan ilyennek kell lennie a családi életnek

- idézte őt a Mirror.