Azt hitted, Jennifer Garner a legdurvább? Ezek a sztárok kis híján otthagyták a fogukat egy forgatáson

A színészek sokszor vért, verejtéket és könnyeket sem sajnálnak hullajtani egy-egy produkció kedvéért. Sőt, néha még nemcsak sajátjuk, hanem kollégájuk vérével sem spórolnak. Utóbbiról hallhattunk példát Jennifer Garner jóvoltából. Az Elektra és a Daredevil barna szexisége még 2007-ben harapta le egy kollégája fülét A királyság című filmje harcjelenetének hevében, de úgy, hogy azt még maga Mike Tyson is megirigyelte volna.

A Jennifer Garner-filmek nagy tanulsága: nem szabad packázni a színésznővel (Fotó: O'Connor/AFF-USA.com)

A vonzó és egyben veszélyes Garner kisasszony példájából kiindulva összegyűjtöttünk még néhány olyan példát a filmgyártás történelméből, amikor egy színész halálközeli élménybe került, soha el nem tűnő sebet szerzett, vagy esetleg valamijét otthagyta a forgatás során.

Nem csak Jennifer Garner kollégája hagyta ott a fogát egy forgatáson:

Brendan Fraser akasztása

A múmia forgatása során a lehető legszerencsétlenebb módon csavarodott Brendan Fraser nyaka köré a kötél, minek következtében valódi akasztásnak lehetett szemtanúja a stáb. Ugyan mindenki meg volt győződve arról, hogy az Oscar-díjas színész csak hihetetlenül jól játssza a szerepét, ám valójában Fraser az életéért küzdött.

Leonardo DiCaprio és a Django elszabadult poharas jelenete

Quentin Tarantino sikerfilmjének forgatása során a Golden Globe-on élete legkínosabb estéjét elszenvedő Leonardo DiCaprio puszta kézzel tört össze egy üvegpoharat, minek következtében vérző seb tátongott tenyerén. Ám a kamera nem állt le, a hirtelen megszerzett sérülést ráadásul a jelenetbe is beépítették, némi rögtönzéssel.

Leonardo DiCaprio keze bánta az Oscar-díjas színész buzgóságát (Fotó: NORTHFOTO)

Jackie Chan mindig összetöri magát

Korábban terjengett egy olyan városi legenda a közkedvelt keleti pofonosztóról, hogy a testében lévő összes csont eltört már legalább egyszer. Nem alaptalan egyébként a feltételezés, hiszen a nagyjából 150 filmből álló karrierje során nem volt olyan hajmeresztő mozdulat, amit ne vállalt volna el, de a színész maga cáfolta ezt a róla terjedő anekdotát. Azt viszont hozzáfűzte, hogy a talpától a feje búbjáig, a teste minden táján volt már nem egy csonttörése.

Margot Robbie mindent beleadott, rá is faragott

Margot Robbie talán élete alakítását nyújtotta az igaz történetet feldolgozó Én, Tonyában, ezt majd az Üvöltő szelekben múlhatja felül. Lélegzetelállító teljesítményét elképesztő elhivatottsággal érte el, ami a gyakorlatban úgy festett, hogy heti ötször öt órát töltött a jégpályán, és megállás nélkül gyakorolt. A végeredmény egy Golden Globe- és egy Oscar-jelölés lett, illetve egy porckorongsérv.