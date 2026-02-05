Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Katalin hercegné rákbetegséggel kapcsolatos üzenetet közölt: erről van szó

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 18:30
A Rákellenes Világnap alkalmából tett közzé egy érzelmes videót. Katalin hercegné szavai mindenkit megérintettek.
B. V.
A szerző cikkei

A remény fontosságáról vallott Katalin hercegné. Vilmos herceg felesége kiemelte, erre kifejezetten akkor van szükség, amikor a rákbetegséggel küzdők félelmet és kimerültséget élnek át. Kiemelte, a diagnózissal szembesülők és családjaik nincsenek egyedül. A hercegné, akinél 2024-ben diagnosztizálták a betegséget, minderről a Rákellenes Világnap alkalmából beszélt, hisz pontosan tudja, milyen nehéz. 

Katalin hercegné a remény fontosságára hívta fel a figyelmet
Katalin hercegné a remény fontosságára hívta fel a figyelmet. / Fotó: AFP

 

Megható üzenetet küldött Katalin hercegné

A rákellenes világnapon mindazokra gondolok, akik épp most szembesülnek a rák diagnózisával és kezelés alatt állnak, vagy a felépülés útját járják. A rák rengeteg életet érint. Nemcsak a betegeket, hanem a családtagokat, barátokat és gondozókat is, akik mellettük állnak. Ahogy bárki tudja, aki végigjárta ezt az utat, ez nem egyenes út. Vannak pillanatok, amikor a félelem és a kimerültség dominál. De vannak erővel, kedvességgel és mély emberi kapcsolódással teli pillanatok is. A mai nap emlékeztet a gondoskodás, a megértés és a remény fontosságára. Kérlek, tudd: nem vagy egyedül 

- fogalmazott Katalin, akit hasi műtéte után diagnosztizáltak a kórral, de jelenleg szerencsére remisszióban van. 

A hercegné egyre nyíltabban beszél saját rákbetegségéről és gyógyulási folyamatáról. A múlt hónapban, 44. születésnapja alkalmából például háláját fejezte ki a gyógyulásért, és elmondta, hogy felépülése során továbbra is a természetben talál megnyugvást. Pont úgy, mint III. Károly, akinek a természet ereje szintén sokat segít: a király még mindig küzd rákos betegségével, habár idén kezeléseinek száma már csökkent, írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
