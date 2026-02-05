Katalin hercegné rákbetegséggel kapcsolatos üzenetet közölt: erről van szó

A remény fontosságáról vallott Katalin hercegné. Vilmos herceg felesége kiemelte, erre kifejezetten akkor van szükség, amikor a rákbetegséggel küzdők félelmet és kimerültséget élnek át. Kiemelte, a diagnózissal szembesülők és családjaik nincsenek egyedül. A hercegné, akinél 2024-ben diagnosztizálták a betegséget, minderről a Rákellenes Világnap alkalmából beszélt, hisz pontosan tudja, milyen nehéz.

Katalin hercegné a remény fontosságára hívta fel a figyelmet. / Fotó: AFP

Megható üzenetet küldött Katalin hercegné

A rákellenes világnapon mindazokra gondolok, akik épp most szembesülnek a rák diagnózisával és kezelés alatt állnak, vagy a felépülés útját járják. A rák rengeteg életet érint. Nemcsak a betegeket, hanem a családtagokat, barátokat és gondozókat is, akik mellettük állnak. Ahogy bárki tudja, aki végigjárta ezt az utat, ez nem egyenes út. Vannak pillanatok, amikor a félelem és a kimerültség dominál. De vannak erővel, kedvességgel és mély emberi kapcsolódással teli pillanatok is. A mai nap emlékeztet a gondoskodás, a megértés és a remény fontosságára. Kérlek, tudd: nem vagy egyedül

- fogalmazott Katalin, akit hasi műtéte után diagnosztizáltak a kórral, de jelenleg szerencsére remisszióban van.

A hercegné egyre nyíltabban beszél saját rákbetegségéről és gyógyulási folyamatáról. A múlt hónapban, 44. születésnapja alkalmából például háláját fejezte ki a gyógyulásért, és elmondta, hogy felépülése során továbbra is a természetben talál megnyugvást. Pont úgy, mint III. Károly, akinek a természet ereje szintén sokat segít: a király még mindig küzd rákos betegségével, habár idén kezeléseinek száma már csökkent, írja a Mirror.