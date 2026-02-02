A Séfek Séfe új sztárja nem egy törékeny virágszál: „Mindig is nagy szám volt, ezért sokszor bajba is kerültem"

Február 16-ától végre elkezdődik a Séfek Séfe 7. évada, amit mondhatni már tűkön ülve vártak a nézők. Az idei szezon különlegessége pedig nemcsak az, hogy tavasszal indul, de a már megszokott séf-trió is felbomlott, ugyanis Wolf András elköszönt a műsortól, és a helyét Tischler Petra veszi át. A fiatal Michelin-csillagos séf azonban cseppet olyan vajszívű, mint ahogy azt sokan első látásra gondolnák. Sőt, úgy tűnik, a férfiakat is könnyedén kenterbe veri a konyhában, ha épp arról van szó. Szóval jobb, ha Vomberg Frigyes és Krausz Gábor is felkötik a gatyát, mert Petra nem finomkodik a véleményével.

A Séfek Séfe új évadában mutatkozik be Tischler Petra mesterszakács, aki Wolf András helyett érkezik a TV2-höz (Fotó: Markovics Gábor)

Tischler Petra séfként már számos helyen bizonyította tudását, ami nem könnyű feladat egy ilyen férfiak uralta szakmában, így egy jó adag határozottságra is szüksége volt ahhoz, hogy ilyen karriert fusson be.

Mindig is nagy szám volt, ezért sokszor bajba is kerültem a suliban. Nem rejtem véka alá sem azt, aki vagyok, sem pedig azt, amit gondolok. Nyilván néha el is vetem a sulykot, de próbálok egy olyan keretben maradni, ami még vicces, de nem túl durva. Nagyon örülök, hogy a műsorban ebben a fiúk is partnerek voltak, mert így teljesen otthon éreztem magam közöttük

– kezdte Petra a Borsnak.

„Szerintem nagyon fontos ebben a szakmában, de talán bármilyenben, hogy az ember hogyan tudja képviselni, láttatni magát anélkül, hogy sok lenne. Nem beszélek lyukat senki hasába, mert azzal bizonyítok, amit leteszek az asztalra, de kell a kommunikáció, mert hiába nagyon jó a szakmában az, aki nem képviseli magát, hanem elbújik a színfalak mögött” – szögezte le.

A Séfek Séfe Tischler Petra számára egy teljesen új kihívás, de semmiképp sem szeretne alulmaradni a férfiakkal szemben (Fotó: Markovics Gábor)

A Séfek Séfe új séfje képes pasi aggyal gondolkozni

Amellett, hogy Petra nőként egy új színt hoz a Séfek Séfe 2026-os évadába, az is kiderült, hogy nemcsak, hogy felveszi a versenyt a férfiakkal, de még a fejükbe is belelát. Úgyhogy Krausz Gábor és Vomberg Frigyes kezdhetnek rettegni.

Első pillanatban biztosan voltak előítéletek velem kapcsolatban, már csak azért is, mert nő vagyok, de onnantól kezdve, hogy együtt dolgozunk, szerintem ez már nem kérdés. Nekem eléggé férfi agyam van, szóval könnyen tudok az ő fejükkel gondolkozni, és ezt a hasznomra is fordítom. Ebben a szakmában egyébként is nagyon fontos, hogy jól tudjunk kommunikálni egymással, és ebben szerintem a nők erősebbek

– jelentette ki Petra mosolyogva.