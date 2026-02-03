Újabb botrány Sussex hercegnéje körül! Kiderült, hogy a Netflix központi irodájában ingyen osztogatják Meghan Markle As Ever márkájának termékeit, miután hatalmas árukészlet halmozódott fel.

Meghan Markle lebukott, mégsem megy olyan jól neki az üzlet, mint ahogy állítja

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle óriási bukása: Ingyen szórják a termékeit

A Page Six beszámolója szerint a Netflix irodáiban Los Angeles-ben szokatlan jelenségre figyeltek fel a dolgozók. Nagy mennyiségben állnak dobozokba csomagolva a Meghan Markle As Ever márkájú termékei, amelyeket a munkatársak szabadon hazavihetnek. A polcokon lekvárok, gyertyák, kézműves borok és egyéb prémium lifestyle termékek sorakoznak, amelyeket eredetileg promóciós céllal helyeztek el az épületekben. Bennfentes források szerint azonban a készlet mennyisége messze meghaladja a marketingcélokat. Több Netflix dolgozó is arról számolt be, hogy akár tíz-tizenöt terméket is elvihettek egyszerre, mert a raktárak egyszerűen megteltek:

Úgy tűnik, két raktár tele van As ever termékekkel. Szó szerint csak úgy odaadják az alkalmazottaknak... Egyikük 10 termékkel távozott ingyen.

Egyelőre sem a Netflix, sem Meghan Markle képviselői hivatalosan nem kommentálták az ügyet.

Meghan Markle csomagokkal próbálja felrázni az eladási számokat

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle Netflix projektjének kudarca

Meghan Markle vállalkozása eredetileg American Riviera Orchard néven indult, majd 2025-ben As Ever névre váltott, hogy szélesebb közönséget szólítson meg. A márka célja a 'tudatos, elegáns hétköznapok' bemutatása volt, prémium minőségű termékeken keresztül. Az indulást hatalmas médiafigyelem kísérte, különösen a Meghan Markle Netflix-szerződése miatt. A Netflix ugyanis nemcsak Meghan Markle életmód-sorozatának adott teret, hanem aktívan részt vett az As Ever termékek promóciójában is. A sorozat azonban nem váltotta be teljes mértékben a hozzá fűzött reményeket, és iparági pletykák szerint a streaming óriás fokozatosan vissza is vett a projekt támogatásából. Olyannyira, hogy a Szeretettel, Meghan című életmód sorozat már nem tér vissza a harmadik évadra.

A Szerettel, Meghan című sorozat nem tér vissza a harmadik évadra

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle As Ever márkája küzd a fennmaradásért

Az pedig csak tovább növelte a bizonytalanságot, amikor egy technikai hiba miatt rövid időre rendkívül magas készletszámok váltak láthatóvá az As Ever rendszerében. Bár a márka ezt a bakit később kimagyarázta, sok szakértő szerint ez is arra utalhat, hogy az As Ever értékesítési stratégiája nem működik optimálisan. Meghan Markle márkája most Valentin napi csomagokkal próbálja feldobni az eladásokat, hátha így könnyebben ki tudja pörgetni a már meglévő hatalmas mennyiségű árukészletet.