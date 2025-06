Meghan Markle akkorát kaszált, hogy mindenkinek leesett az álla

Meghan Markle, a világ egyik legnépszerűbb(ex) hercegnője, ismét hatalmas meglepetést okozott! Az As Ever márkája, amit rajongói már az első dobásnál is imádtak, újra lenyomta a piacot: a június 20-i feltöltés után szinte percek alatt elfogyott minden, a teáktól a virágszirmokon át az ínycsiklandó lekvárig! Az Instagramon így köszönték meg a lelkes vásárlóknak a rekordeladásokat: „Cheers, dears! Ismét elfogytunk! Ti tettétek csodássá a hétvégénket!”

Meghan Markle ismét tarolt Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle sem maradt le a buliról, és egy napsütéses „Sip sip hooray!” kommenttel dobta fel a hírt.

Nem véletlen a pörgés: Meghan korábban egy videóban sürgette a rajongókat, hogy siessenek, mert még a nagyobb készletek is elfogynak villámgyorsan. A virágszirmok például, amikből extra adagot hoztak, majdnem elfogytak szintén!

És itt jön a nagy dobás: július 1-jén érkezik Meghan első alkoholos terméke, egy Napa-völgyi rozé bor, ami tökéletes lesz a nyári bulikhoz: könnyed, gyümölcsös és elegáns, írja a People.

De nem csak a bor új, hiszen az új kollekcióban megjelent az ellenállhatatlan őszibarack lekvár és a narancsvirág méz is, amik már az első nap elvarázsolták a vásárlókat. Az As Ever őrület tovább dübörög!