Meghan Markle hatalmas pofonba futott bele, máris bocsánatot kellett kérnie

Meghan Markle nemrég indította új életmód márkáját, az As Ever-t, ami miatt máris bocsánatkérésre kényszerült. Ugyanis a webshop megnyitása után szinte azonnal elfogytak a termékek és néhány vevő akkor vásárolta meg a terméket, amikor már az nem volt raktáron. Így az As Ever pénzvisszatérítési ígéret kíséretében egy bocsánatkérő üzenettel próbálta kárpótolni őket.

Meghan Markle új márkája nem indul zökkenőmentesen (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Harry herceg feleségével mindig történik valami. A Netflixen indult Szeretettel: Meghan című új sorozatának bukása után az új márkájával akarta összeszedni magát, amihez még gyerekeit is próbálta felhasználni reklámként. De megint porszem került a gépezetbe. Harry herceg felesége szerdán indította útjára az As Ever életmód márkáját, és többek között lekvárokat, teákat is árul. Ám a termékek kevesebb, mint egy óra alatt teljesen kifogytak és valamilyen weboldalon lévő hiba folytán néhány vevő azután is tudott vásárolni, hogy a termék már nem volt raktáron. A vásárlók a limitált kiadású 28 dolláros méz helyett csak egy bocsánatkérő levelet kaptak, illetve pénzvisszatérítési ígéretet. Az As Ever így próbálta meg kárpótolni a vevőit.

Az As Ever őszintén sajnálja a történteket

A márka képviselői azonnal felvették a kapcsolatot az érintettekkel és egy e-mailben fejezték ki sajnálatukat.

Az izgalom akkora forgalmat generált az oldalon, amire még mi sem számíthattunk (egy óra alatt elfogyott minden). A megrendelések olyan gyorsan történtek, hogy a weboldalért felelős csapatnak esélye sem volt lépést tartani. Az Ön által vásárolt Limited-Edition Honey sajnos már elfogyott. Dolgozunk a készlet feltöltésén, és szívesen küldünk Önnek egy Ön által választott terméket, hogy megköszönjük megértését.

Meghan Markle külön is bocsánatot kért

Emellett Meghan Markle egy személyes üzenetet is küldött a termék nélkül maradt vásárlóknak:

Kedves barátom, Te jó ég, micsoda forgószél volt ez a hét! Nagyon köszönöm a támogatást. Ez tényleg nagyon sokat jelent nekem. Nagy sajnálattal hallottam, hogy mi történt a rendeléseddel, és hogy a túlértékesítés miatt nem tudjuk neked eljuttatni a Limited-Edition Honey-t. Kérlek, tudd, hogy a csapat minden részlegben nagyon keményen dolgozott, és ugyanolyan szomorúak voltunk, amikor megtudtuk, mi történt.

Továbbá hozzátette, hogy a következő limitált kiadású termékét ők fogják először megkapni ajándékba, majd pedig úgy írta alá: