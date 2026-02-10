Vilmos herceg különleges útra készül, a királyi család beveti egyik leghatékonyabb fegyverét

Vilmos herceg fontos útra készül: Szaúd-Arábiába repül, hogy gazdasági megbeszélések céljából találkozzon Mohammed bin Salman koronaherceggel.

Vilmos herceg Szaúd-Arábiába repül

Fotó: PA / Northfoto

A hercegre egy különleges program vár, a koronaherceggel együtt az UNESCO Világörökség részét képező At-Turaifot látogatják majd meg. A háromnapos látogatás szerdán ér véget, célja pedig a kereskedelmi, energetikai és befektetési kapcsolatok ünneplése.

A Kensingtoni palota közlése szerint a herceg ellátogat Al-Ula történelmi városába is, hogy megismerkedjen az ottani vadvilág és táj védelmére irányuló természetvédelmi erőfeszítésekkel. A szaúdi és a brit királyi családok kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza, és a felek az Öböl-térség egyik legfontosabb stratégiai partnerségének tekintik azt.

A néhai II. Erzsébet királynő négyszer is vendégül látta a szaúdi királyi családot, valamint más fontos szövetségeseket, például Franciaország és Németország képviselőit. Richard Fitzwilliams királyi kommentátor szerint Vilmos herceg diplomáciai képességeit családja nagyra értékeli, és azokat az egyik legfontosabb eszközének tartja.

Az utolsó brit uralkodó, aki Rijádba látogatott, III. Károly király volt: 2014-ben járt ott utoljára, még walesi hercegként – írja az Al Arabiya.