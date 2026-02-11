„Még a királyné sem várt el ilyet” – ez az egy dolog akasztotta ki Sarah Ferguson személyzetét

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 14:00
A hercegi pár már a házasságuk elején kikészítette a személyzetét. Sarah Ferguson és András Mountbatten-Windsor alkalmazottai a falra másztak tőlük.
Sok királyi család komornyikjaitól és bennfenteseitől hallottunk történeteket az évek során, de talán egyik család személyzete sem borult ki annyira, mint Sarah Ferguson és András Mountbatten-Windsor alkalmazottai.

Sarah Ferguson személyzete az asszony botrányos szokásról vallott
Így készítette ki Sarah Ferguson a személyzetét

Paul Burrell már a csapathoz való csatlakozása elején hallotta azokat a pletykákat, amelyek a személyzet körében terjedtek. The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess című könyvében azt állította, András meg volt győződve arról, hogy újdonsült felesége tökéletes.

A személyzet már a házasság elején fel volt háborodva. A királyi ifjú házaspár kezdettől fogva nem volt hajlandó elhagyni a szobájukat.

A szobalányok napokig nem jutottak be a hálószobába, és amikor végre felbukkantak, a pár pazar vacsorákat és partikat rendezett barátaikkal.

Paul - aki 1987 és 1997 között Diana hercegnő mellett dolgozott - elmondása szerint több probléma is adódott ezekből a partikból, és a személyzet hihetetlenül kimerülten végezte a munkáját.

Még a királyné sem várt el ilyet. A szakácsok dühösek voltak, hogy úgy kellett elkészíteniük az ételeket, mintha egy à la carte étteremben szolgálnának fel.

A páros szinte mindig eltért a megszokott étkezési időktől, emiatt a személyzet fellázadt, és a házmesterhez fordult segítségért. A házmester végül közbelépett, és előre eldöntötte, mi kerüljön minden nap az asztalra, hogy enyhítse a dolgozók terheit, mivel elege lett András és Sarah különleges bánásmód iránti igényeiből - írja a Mirror.

 

