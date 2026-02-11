„Még a királyné sem várt el ilyet” – ez az egy dolog akasztotta ki Sarah Ferguson személyzetét

Sok királyi család komornyikjaitól és bennfenteseitől hallottunk történeteket az évek során, de talán egyik család személyzete sem borult ki annyira, mint Sarah Ferguson és András Mountbatten-Windsor alkalmazottai.

Sarah Ferguson személyzete az asszony botrányos szokásról vallott

Fotó: KGC-178 / Northfoto

Így készítette ki Sarah Ferguson a személyzetét

Paul Burrell már a csapathoz való csatlakozása elején hallotta azokat a pletykákat, amelyek a személyzet körében terjedtek. The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess című könyvében azt állította, András meg volt győződve arról, hogy újdonsült felesége tökéletes.

A személyzet már a házasság elején fel volt háborodva. A királyi ifjú házaspár kezdettől fogva nem volt hajlandó elhagyni a szobájukat.

A szobalányok napokig nem jutottak be a hálószobába, és amikor végre felbukkantak, a pár pazar vacsorákat és partikat rendezett barátaikkal.

Paul - aki 1987 és 1997 között Diana hercegnő mellett dolgozott - elmondása szerint több probléma is adódott ezekből a partikból, és a személyzet hihetetlenül kimerülten végezte a munkáját.

Még a királyné sem várt el ilyet. A szakácsok dühösek voltak, hogy úgy kellett elkészíteniük az ételeket, mintha egy à la carte étteremben szolgálnának fel.

A páros szinte mindig eltért a megszokott étkezési időktől, emiatt a személyzet fellázadt, és a házmesterhez fordult segítségért. A házmester végül közbelépett, és előre eldöntötte, mi kerüljön minden nap az asztalra, hogy enyhítse a dolgozók terheit, mivel elege lett András és Sarah különleges bánásmód iránti igényeiből - írja a Mirror.