Kínos pillanat! Kamilla királyné finoman elzavarta Katalin hercegnét

A kamerák rögzítették azt a kínos pillanatot, amikor Kamilla királyné egy finom kézmozdulattal arrébb zavarta Katalin hercegnét, miközben ő Melania Trump first lady-vel társalgott.
A királyi család ismét a figyelem középpontjába került, amikor szeptember 17-én, a Windsor-kastélyban Donald Trump és felesége, Melania Trump találkozott III. Károly királlyal és Kamilla királynéval, valamint a wales-i hercegi párral, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével. A fogadás során ugyanis egy kínos pillanatot sikerült rögzítenie a kameráknak. Katalin hercegné odalépett Melania Trump mellé, majd alig néhány másodperccel később megjelent Kamilla királyné is, aki egy finom mozdulattal hátrébb intette őt. A wales-i hercegné pedig ezek után készségesen hátralépett, és visszatért férje mellé, mindenféle feltűnés vagy ellenkezés nélkül. Ez az apró mozdulat azonban nem kerülte el a közönség figyelmét. A jelenet hamar elterjedt az interneten, és a közösségi médiában megjelent kommentek között sokan feszültségre gyanakodtak.
A brit királyi család botrányok kedvelt témái közé tartoznak az olyan helyzetek, ahol a testbeszéd vagy egy-egy mozdulat többet árul el, mint bármilyen hivatalos nyilatkozat. Ebben az esetben azonban szakértők véleménye szerint nem belső konfliktusról, hanem szigorú udvari etikett betartásáról lehetett szó. A királyi család eseményein minden mozdulat, minden lépés előre meg van tervezve. A királyné pozíciója és szerepe elsődleges, különösen akkor, ha egy külföldi állami vendéget, mint például Melania Trumpot fogad. A legtöbb elemző úgy látja, hogy Kamilla királyné pusztán protokolláris céllal kérte meg Katalin hercegnét, hogy húzódjon félre, azért, hogy ő és az amerikai first lady zavartalanul tudjanak beszélgetni. Ezzel együtt azonban a mozdulat egyértelműen érzékeltette a Kamilla királyné és Katalin hercegné kapcsolata közti hierarchiát is. Míg Kamilla hivatalosan királynéi rangot visel, Katalin egyelőre csak hercegné, még akkor is, ha a közvélemény szemében ő a család egyik legnépszerűbb tagja.
A palota természetesen nem kommentálta az eseményt, és erre aligha lehet számítani a közeljövőben. Az udvari élet velejárója, hogy a legtöbb helyzetre nem adnak hivatalos magyarázatot, hanem hagyják, hogy az idő elcsendesítse a hullámokat.
