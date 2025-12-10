Meghökkentő fordulat az ünnepek előtt. Kamilla királyné gyerekei idén nem vesznek részt a királyi család hagyományos karácsonyi összejövetelén Sandringhamben. A döntés mögött most kivételesen nem botrány vagy titkos családi viszály húzódik.

Kamilla királyné fia, Tom Parker Bowles, idén a családjával tölti a karácsonyt / Fotó: PA / Northfoto

Kamilla királyné gyerekei ezért nem karácsonyoznak a királyi családdal

Nemrég derült ki, hogy Kamilla királyné gyerekei - Tom Parker Bowles és húga, Laura Lopes - az idei évben kimaradnak a királyi karácsonyból. Az igazság az, hogy soha nem is tervezték, hogy minden évben jelen legyenek a brit királyi család ünnepségén. Náluk ugyanis hagyomány, hogy váltott években csatlakoznak a nagy családi rendezvényekhez. Most éppen 'pihenőév' következik számukra:

Nem töltöm a karácsonyt Sandringhamben. A nővérem sem. Ez minden második évben így lesz, egy évben ott, egy évben nem.

Tom Parker Bowles azt is elárulta, hogy semmilyen konfliktus vagy nézeteltérés nem befolyásolta döntésüket. Ő Londonban tölti a karácsonyt gyermekeivel, Lolával és Freddyvel, és visszatér a 'családi kanapéra', távol a palotai protokolltól és a reflektoroktól:

Visszamegyek a volt feleségemhez a kanapéra.

Kamilla királyné első férje Andrew Parker Bowles volt / Fotó: KGC-42 / Northfoto

A tavalyi év kivételes volt

A tavalyi karácsony rendkívülinek számított. Kamilla királyné fia akkor hosszú idő után először ünnepelt együtt édesanyjával és a királyi családdal. Akkor maga a királyné kérte, hogy csatlakozzon hozzájuk, hiszen a család nehéz időszakon ment keresztül. 2024-ben III. Károly király rákbetegséggel küzdött, Kamilla királyné pedig tüdőgyulladásból lábadozott. Tom Parker Bowles akkor úgy nyilatkozott:

Az elmúlt két év brutális volt számukra. Ahogy múlnak az évek, az ember egyre jobban érzi az élet törékenységét.

A megható, érzelemdús tavalyi ünnep után azonban most visszaáll a régi rend: Kamilla királyné gyerekei, Tom és Laura, idén saját otthonukban töltik az ünnepeket.

III. Károly király és Kamilla királyné 2005-ben házasodtak össze / Fotó: PA / Northfoto

III. Károly király Kamilla királynével való kapcsolata nem új keletű

Tom Parker Bowles és Laura Lopes Kamilla királyné első férjétől, Andrew Parker Bowlestól született gyermekei, és III. Károly király Tom keresztapja. Károly király és Kamilla királyné ugyanis már azelőtt romantikus kapcsolatban álltak, hogy másokkal összeházasodtak volna, barátok maradtak, majd később újra felmelegítették románcukat, és 2005-ben egybekeltek.