Kamilla királyné egy izgalmas új krimi főszereplője lett

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 13:55
A brit uralkodónőt nem mindennapi megtiszteltetés érte. Kamilla királyné egy izgalmas új krimi, The Hawk is dead, főszereplője lett.
Fekete Ágnes
Kamilla királyné most nem csupán, mint a brit uralkodó család tagja került a címlapokra. III. Károly király felesége ezúttal fikciós szereplőként tűnik fel a The Hawk Is Dead című új krimiben. A regényt a bestsellerszerző, Peter James, írta, aki valós királyi helyszíneket is használt a történet megalkotásakor.

Kamilla királyné mindig is szerette az olvasást, Peter James pedig az egyik kedvenc írója
Fotó: KGC-178 /  Northfoto

A brit uralkodónőről köztudott, hogy mindig is szerette az olvasást, most pedig nem akármilyen megtiszteltetés érte. Az egyik kedvenc szerzője felkérte arra, hogy legyen a főszereplője a következő könyvének. Peter James The Hawk is dead című krimijének különleges vonzerejét nemcsak a királyné szerepeltetése adja, hanem az, hogy a szerző valós helyszíneket is használt, és ezek pontos bemutatását személyes bejárásokkal alapozta meg. A Harper’s Bazaar beszámolója szerint a Peter James külön engedélyt kapott arra, hogy bejárja a Buckingham-palota bizonyos részeit, hogy a történet környezete minél élethűbb legyen. 

Kamilla királyné külön engedélyt adott arra a szerzőnek, hogy a szerző bejárja a Buckingham-palota bizonyos részeit
Fotó: i-Images / eyevine /  Northfoto

Kamilla királyné, az ötletgazda

A valós uralkodói személyek fiktív történetekben való szerepeltetése ritkaságnak számít, ezért a könyv hatalmas figyelmet kapott az Egyesült Királyságban és nemzetközileg is. Kamilla királyné megjelenése egy olyan krimiben, amely merényletet, bűnügyet és palotai feszültségeket dolgoz fel, pedig különösen nagy jelentőséggel bír. Mindezeken túl III. Károly király felesége nem csupán szereplője a könyvnek, hanem inspirációs forrása is. A brit uralkodónő, aki régóta támogatja az olvasáskultúrát, ezúttal aktívan részt vett a regény fejlesztésében is. A szerző elmondása szerint kifejezetten a királyné kérte, hogy a történet a palotában és a királyi környezetben játszódjon.

Kamilla királynénak saját jótékonysági szervezete van, a Queen's Reading Room, amivel népszerűsíteni kívánja az olvasást
Fotó: PA / Northfoto

The Hawk is dead cselekménye

Peter James új krimijének kezdete egy drámai esemény. A királyi vonat, amelyen Kamilla királyné is utazik, kisiklik. A balesetet robbanás követi, amelyben életét veszti a királyné magántitkára, Sir Peregrine Greaves. A történetben azonnal felmerül a kérdés, hogy egyszerű balesetről vagy szándékos támadásról van-e szó. A nyomozást Roy Grace, a szerző jól ismert detektívfigurája vezeti, aki a palota megbízásából próbálja felderíteni, ki állhat a tragédia mögött. A cselekmény fokozatosan bontakozik ki a királyi család közelében, ahol minden részlet jelentőséggel bír. A krimiimádóknak pedig nem kell már várni erre az izgalmas történetre, ugyanis Peter James The Hawk is dead című könyve angol nyelven már megvásárolható az interneten. 

 

