Meghan Markle nővére hazugsággal vádolja Sussex hercegnéjét

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 18:45
lábamputációThomas Marklebotránybrit királyi családéletmentő műtét
Samantha Markle hazugsággal vádolja testvérét. Állítása szerint Meghan Markle nem vette fel a kapcsolatot apjukkal, miután a férfi életmenő műtéten esett át.
Fekete Ágnes
Újabb botrány robbant a brit királyi család körül, aminek középpontja ismét a sussex-i hercegné. Ezúttal Meghan Markle nővére vádolta hazugsággal testvérét. Állítása szerint nem igaz, hogy Thomas Markle lábamputációja után Meghan felkereste volna édesapjukat: 'az egész csak egy PR-hülyeség'.

Meghan Markle azt állítja, felkereste édesapját, miután a férfi életmentő műtéten esett át múlt héten
Meghan Markle azt állítja, felkereste édesapját, miután a férfi életmentő műtéten esett át múlt héten

A napokban arról szóltak a hírek, hogy Meghan Markle kapcsolatba lépett apjával, miután a 81 éves férfi sürgősségi műtéten esett át, amely során bal lábát amputálni kellett egy vérrög miatt. A sussexi szóvivő megerősítette a kapcsolatfelvételt, ám a történetet azonnal megkérdőjelezte Samantha Markle. Meghan nővére egy hosszú bejegyzést tett közzé, amelyben kifejtette, hogy szerinte az egész csak egy időzített PR-fogás testvére részéről. Úgy véli, ha húga valóban aggódna az apjáért, már rég a kórházban lenne mellette, nem pedig e-mailen küldözgetne üzeneteket. Samantha kifejezetten kemény szavakat használt, és kijelentette: 

Ez az egész csak média­manipuláció.

Thomas Markle lábát amputálni kellett egy vérrög miatt
Thomas Markle lábát amputálni kellett egy vérrög miatt

Meghan Markle apjának életmentő műtétje volt

Egy héttel ezelőtt Meghan Markle apja, Thomas Markle, életmentő műtéten esett át. A 81 éves férfi lába elfeketedett egy vérrög miatt, az orvosok pedig nem tehettek mást, azonnali amputációt kellett végrehajtaniuk. A hírt Meghan testvére, Thomas Markle Jr. is megerősítette a Daily Mail-nek:

A lába először kékre, majd feketére változott. Nagyon gyorsan történt A műtét szerencsére megmentette az életét, de a következő napok így is kritikusak voltak.

Markle papa jelenleg intenzív osztályon lábadozik a Fülöp-szigeteken, ahol évek óta él visszavonultan. 

Samantha Markle hazugsággal vádolja Meghan Markle-t

Meghan Markle azt állítja, felkereste apját

Meghan és Harry szóvivője pedig ezek után pénteken megerősítette a Page Six-nek, hogy a 44 éves egykori Briliáns elmék szereplő felvette a kapcsolatot 81 éves édesapjával, miután híre ment, hogy egy fülöp-szigeteki kórházban amputálták a bal lábát.

Megerősíthetem, hogy felvette a kapcsolatot az apjával.

Samantha Markle állítása viszont elbizonytalanította a rajongókat ezzel kapcsolatban. Sokan úgy vélik, Meghan valóban próbált közeledni, és e-mailben üzent apjának. Mások szerint azonban ez csupán egy újabb kommunikációs trükk, amelynek célja, hogy jó színben tüntesse fel magát a rossz hírek közepette.

 

 

