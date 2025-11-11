Harry herceg és Meghan Markle ismét reflektorfénybe került Los Angeles-ben. A sussexi házaspár egy este alatt két rangos eseményen is megjelent. Előbb barátnőjük, Serena Williams díjátadóján, a jótékonysági Baby2Baby-gálán tűntek fel, majd átöltözés nélkül átruccantak Kris Jenner 70. születésnapi partijára, amelyen kizárólag hollywoodi A-listás sztárok voltak jelen.

Harry herceg és Meghan Markle Hollywood központi szereplői lettek / (Fotó: Amy Katz/ Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle a Baby2Baby-gálán

Harry herceg és Meghan Markle a hétvégén a Los Angeles-i Pacific Design Centerben megrendezett Baby2Baby-gálán vettek részt, ahol a szervezet minden évben a rászoruló gyermekeket és családokat támogatja. Az est főszereplője Serena Williams volt, aki átvette a rangos 'Giving Tree Award' díjat, amellyel kiemelkedő jótékonysági munkáját ismerték el. A sussexi hercegi pár és a teniszbajnok régóta szoros barátságban vannak, így természetes volt, hogy személyesen is megjelentek a gálán. Az eseményen több sztár is részt vett, köztük Jessica Alba, Demi Lovato és Gwyneth Paltrow is.

Serena Williams kapta idén a Giving Tree Award-ot / (Fotó: KGC-11/Northfoto)

Kris Jenner 70. szülinapján is megjelentek

Nem sokkal a jótékonysági est után pedig Harry herceg és Meghan Markle újra reflektorfénybe került. A sussex-i házaspár a Beverly Hills-ben megrendezett, James Bond-tematikájú születésnapi bulira volt hivatalos, ahol Kris Jenner 70. születésnapját ünnepelték. A látványos eseménynek Jeff Bezos és Lauren Sánchez adott otthont, így nem meglepő, hogy a vendéglistán csak hollywoodi A-listás sztárok voltak. Harry herceg és Meghan Markle mellett ott volt többek között Oprah Winfrey, Mariah Carey, Mark Zuckerberg és természetesen a Kardashian-Jenner klán minden tagja. A sussexi hercegi pár kéz a kézben érkezett, és bár nem váltottak ruhát a gála után, így is tökéletesen illeszkedtek a fényűző dress code-hoz. Meghan Markle elegáns fekete ruhában, Harry herceg pedig szmokingban, csokornyakkendővel bulizta át az éjszakát. A fotókon jól látható, hogy mindketten jókedvűen, mosolyogva érkeztek az ünnepségre.

Kris Jenner november 5-én lett 70 éves / (Fotó: PA/ Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle Hollywood középpontjában

A két esemény közötti gyors váltás is azt bizonyítja, hogy Harry herceg és Meghan Markle magabiztosan mozognak Hollywood elit köreiben. A Baby2Baby-gála az egyik legfontosabb társadalmi eseménynek számít Los Angeles-ben, és a résztvevők között lenni komoly presztízst jelent, különösen akkor, ha valaki a brit királyi család tagja. Kris Jenner 70. születésnapi bulija pedig szinte kötelezőnek számít, ha valaki az A-listás sztárok között akar lenni. Éppen ezért a szakértők szerint az ilyen megjelenések különösen fontosak a sussexi pár számára, hiszen ezek segítik fenntartani a közéleti jelenlétüket, miközben megőrzik a jótékonysági tevékenységükkel kapcsolatos pozitív imázst is.