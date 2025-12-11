Nemrég megerősítést nyert: Meghan Markle-nek sikerült kapcsolatba lépnie az apjával

A szóvivője nemrég megerősítette, hogy Meghan Markle-nek sikerült kapcsolatba lépnie az édesapjával, miután Thomas Markle-t jelenleg súlyos betegen ápolják a Fülöp-szigeteken. Thomas korábban azt nyilatkozta, hogy soha, semmilyen üzenetet nem kapott a lányától, sem írásban, sem pedig telefonon, egy új közlemény szerint viszont nemrég megkapta Meghan levelét.
Tekintettel arra, hogy a Daily Mail egyik riportere végig az apja ágya mellett állt, minden interakciót közvetített és áthágta a világos etikai határokat, a hercegné számára rendkívül nehéz volt privát módon kapcsolatba lépnie az édesapjával, az elmúlt napokban tett erőfeszítései ellenére. Megbízható és bizalmas kapcsolatok támogatásával viszont a levele most már biztonságban van az apja kezében
- mondta el Meghan szóvivője, mialatt a hercegné apja egyelőre nem erősítette meg, megkapta-e az említett levelet.
Thomas Markle-t a múlt héten szállították kórházba, ahol sürgősségi műtéten esett át, melynek következtében amputálni kellett az egyik lábát is.
A férfi korábban úgy nyilatkozott, vágyik a kibékülésre a lányával, Meghannel, akivel azt követően romlott meg a viszonya, hogy fotókat adott el a paparazziknak. Thomas Markle ezután nem jelent meg Meghan és Harry herceg 2018-ban tartott esküvőjén, a viszonyuk pedig azóta sem állt helyre, noha Thomas többször kifejezte, rendezni akarja a kapcsolatát a lányával, ahogy az unokáival, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel is szeretne találkozni.
Mindig is azt mondtam, hogy nyitott vagyok a kibékülésre a lányommal. Soha nem szűntem meg szeretni őt. Nem akarok Meghantől elidegenedve meghalni. Szeretném megismerni az unokáimat. Jó lenne a férjével is találkozni
- mondta el Thomas Markle, a Daily Express beszámolója szerint.
