Kiderült, milyen ajándékot ad Vilmos herceg és Katalin hercegné az alkalmazottaknak

Vilmos herceg és Katalin hercegné átvette a néhai királynő által megkezdett kedves hagyományt, és egy királyi szakértő szerint alkalmazottaikat „családtagként” kezelik.

Fotó: PA / Northfoto

Az ünnepi adakozás nem korlátozódik a nyilvánosságra, és Vilmos és Katalin állítólag karácsonykor „családtagként” kezelik alkalmazottaikat. „Általában egy londoni étteremben rendeznek partit a személyzetüknek” – mondja Richard. „Erzsébet királynő pedig a legközelebbi munkatársait vitte el ebédelni a Goring Hotelbe – olyanokat, mint a személyes öltöztetője és a háztartási segítséget nyújtók.” Manapság a család továbbra is szereti megünnepelni alkalmazottait az ünnepi időszakban.

Általában valamilyen karácsonyi ünnepséget rendeznek az alkalmazottaknak, ahol mindannyian sorba állnak, és ajándékokat kapnak az uralkodótól

– teszi hozzá Richard.

Azok a munkatársak, akik legalább egy éve szolgálnak, általában ajándékutalványt vagy könyvutalványt kapnak, míg a király állítólag továbbra is ápolja a Highgrove-i hagyományt, miszerint apró ajándékokat csúsztat a személyzet szekrényeibe. Grant Harrold volt komornyik szerint ezek között voltak lazackonzervek, só- és borsőrlők, teáscsészék és whiskys poharak.

Edward herceg a Cash for Kids NI tavaly decemberi Mission Christmas rendezvényén vett részt, ahol segített becsomagolni ajándékokat azoknak a gyerekeknek, akik egyébként karácsony reggelén semmivel sem ébredtek volna. Edward és Zsófia a múltban karácsonyi jótékonysági vacsorákat is rendeztek Bagshot Park-i otthonukban. „Az Edinburgh-iak a királyi család kulcsfontosságú szereplőivé váltak, és manapság nagyon fontosak” – mondja Richard.

Volt idő, amikor a királyi család magas rangú tagjai úgy gondolták, hogy talán nincs szerepük, de ez mára teljesen megváltozott. Amikor a királynál először rákot diagnosztizáltak, és Vilmos Katalin kezelése alatt gondoskodott a családjáról, ők igazán előtérbe kerültek. Nyilvánvaló, hogy amikor Vilmos király lesz, Edwardnak és Zsófiának is sok időt fog szentelni. Ők is kiemelt szerepet fognak betölteni a jelenleginél is kisebb létszámú, aktív királyi családban.

Bár gyakran vádolják őket azzal, hogy elzárkóznak és elszakadnak a való életből, a modern királyi család tagjai minden bizonnyal elkötelezettek abban, hogy megmutassák a nemzetnek, hogy törődnek velük. És ebben az évszakban apró kedvességük nem is lehetne jobban örvendetes - olvasható az OK magazin cikkében.