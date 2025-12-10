Harrynek ez jár? Megszólalt a szakértő a herceg nagy port kavaró bírósági ügyéről

A minap érkezett a hír, hogy felülvizsgálják Harry herceg biztonsági státuszát az Egyesült Királyságban. A Belügyminisztérium jelenleg a rendőrségtől, a kormánytól és Harry csapatától begyűjtött bizonyítékokat vizsgálja a herceg Egyesült Királyságban való tartózkodása alatti biztonsági jogaival kapcsolatban, annak érdekében, hogy megállapítsák, részesülhet-e adófizetők által finanszírozott rendőri védelemben, amikor visszatér a hazájába. A sussexi herceg feleségével, Meghan Markle-lel, 2020-ban hagyta el Nagy-Britanniát, majd szüntek meg a királyi család aktívan dolgozó tagjai lenni. Ezt követően vesztették el ezt a fajta védelmet, ami miatt Harry pert indított, ám elvesztette, ahogy a fellebbezést is, idén májusban. Ezt követően indult el a felülvizsgálat, amelyben várhatóan a jövő hónapban fog döntés születni.

A szakértő úgy véli, Harry kérése a védelemmel kapcsolatban teljesen jogos / Fotó: Amy Katz / Northfoto

Amennyiben úgy döntenek, hogy Harry a jogosult rendőri védelemre az Egyesült Királyságban, a herceg talán ismét hazaviszi magával a családját, köztük két gyermekét, Archie herceget és Lilibet hercegnőt is, akik utoljára 2022-ben, a néhai II. Erzsébet platinajubileuma alkalmából jártak az országban. Harry úgy nyilatkozott, nem érzi biztonságosnak, hogy megfelelő védelem nélkül elvigye a gyerekeit a szülőhazájába, így az elmúlt években kizárólag egyedül látogatott haza az Egyesült Királyságba.

Harry biztonsági ügye világszerte vegyes reakciókat váltott ki, ám egy királyi szakértő nemrég azzal érvelt, III. Károly király fiatalabb fiának kijár ez a fajta védelem, kivált, mivel még volt politikusok is jogosultak rá.

Ha egy olyan volt miniszterelnöknek, aki mindössze annyi ideig szolgált, mint amennyi idő alatt egy saláta elfonnyad, biztonsági védelmet ajánlanak fel, akkor a király fia miért ne érdemelné meg ugyanezt? Harry herceg azt kéri, hogy a Metropolitan Police védje meg őt és (ha esetleg magával hozná őket) a családját is, amikor alkalmanként ellátogatnak az Egyesült Királyságba. Ez nem tűnik ésszerűtlen követelésnek. Semmi sem változtathat ugyanis azon a tényen, hogy ő a király fia

- jelentette ki Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója.

Ma már tudjuk, hogy a biztonsági kérdések állnak Harry családjától való elidegenedésének a középpontjában. Miután májusban elvesztette a legutóbbi bírósági perét, egy érzelmes interjúban azt mondta, ez a vita mindig is az akadálya volt az édesapjával való kibékülésben. És ez kétségtelenül igaz. Harry megpróbálta beperelni az apja kormányát, ami nem éppen irigylésre méltó helyzetbe hozta Károlyt

- tette hozzá Jennie, kiemelve, amennyiben Harry megkapja azt a fajta védelmet, amelyet kér, akkor valószínűleg hazaviszi a gyermekeit, akiket így III. Károly királynak lehetősége adódna jobban megismerni.

Amennyiben Harry kívánsága teljesül, és a biztonsága helyreáll, mialatt az Egyesült Királyságban tartózkodik, az megnyithatja az utat egy családi újraegyesülés előtt. Kétségtelen, hogy az idős királyunk szívesen látná az unokáit, és, az elmúlt évek minden keserűsége ellenére továbbra is nagyon szereti a kisebbik fiát, az ő „kedves fiacskáját”. Ami a herceget illeti, úgy gondolom, őszinte volt, amikor arról beszélt, hogy azt szeretné, ha a gyermekei megismernék és megértenék az örökségüket. Továbbá nyilvánosan kijelentette, hogy azt szeretné, ha az édesapja és a testvére, Vilmos, visszatérne az életébe. Ez ugyan még messze lehet – különösen Vilmost illetően –, de ha már úgy érzi, hogy biztonságban idehozhatja a családját, akkor kell lennie némi reménynek a megbékélésre

- zárta a mondandóját Jennie, a Daily Express beszámolója szerint.