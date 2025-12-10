Az élő Nostradamus sokkoló jóslatot tett, ez következik Harry és Vilmos herceg testvérháborújában

Athos Salome, a brit sajtó által csak „élő Nostradamusnak” nevezett brazil látnok ismét néhány meglepő jóslattal állt elő a brit királyi család jövőjével és Harry, valamint Vilmos herceg hosszú ideje tartó konfliktusával kapcsolatban. A 38 éves médium állítja, korábban előre látta több globális eseményt, köztük a Covid19-járványt, II. Erzsébet királynő halálát és Elon Musk Twitter-felvásárlását is.

Harry herceg és Vilmos herceg kapcsolatában újabb fordulat jöhet? / Fotó: PA / Northfoto

Harry és Vilmos herceg újra együtt?

Salome szerint 2025 végén vagy 2026 elején egy jelentős esemény rengeti meg a királyi családot, amely egy prominens tag egészségi állapotához köthető. Azt mondja, ez „finom fegyverszünetet” hozhat létre Harry és a család többi tagja között. A jóslatok alapján azonban a fivérek kapcsolata továbbra is feszült marad.

A Mirrornak így fogalmazott:

A nyilvánosság számára a kapcsolat a Sussexiek és a királyi család között egy végtelen ciklusnak tűnik.

Hozzátette:

„Ez a karmikus családi szál 2025 vége és 2026 eleje között kezd kibontakozni.”

Salome szerint a teljes kibékülés csak a következő generációban következhet be: Vilmos és Katalin gyermekein keresztül, akik később kapcsolatot építhetnek ki Harry gyerekeivel, Archie-val és Lilibettel.

Azt is elmondta, hogy Harry és III. Károly király között hamarabb jöhet létre közeledés. A jóslata szerint a király egy „a kameráktól távoli, meghitt pillanatban” fogja visszafogadni a kisebbik fiát. Salome szerint Harry idővel „visszanyeri a közbizalmat és helyreállítja a királyi kapcsolatait”, miután éveken át „családi feszültségek, jogi csaták és viták” kereszttüzében állt.

A testvérek egyébként akár már jövőre újra találkozhatnak: mind Vilmosék, mind Harry részt vehetnek az USA-ban megrendezésre kerülő labdarúgó-világbajnokság meccsein. Ez azonban – Athos Salome szerint –, még nem jelent valódi békülést:

Ez még nem az az idő. A kibogozott karma még évekig dolgozik majd.