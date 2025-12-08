Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Közel a hazatérés? Nem várt fordulat Harry herceg bírósági ügyében

Egyesült Királyságbiztonság
Erre senki nem számított. Több év után felülvizsgálják Harry herceg biztonsági helyzetét.
Évekig tartó jogi küzdelem után folyamatban van Harry herceg brit biztonsági helyzetének teljes körű felülvizsgálata a Belügyminisztérium által. A sussexi herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban hagyta maga mögött az Egyesült Királyságot, azóta is a kaliforniai Montecitóban élnek a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Ezt követően vesztették el a brit adófizetők által finanszírozott rendőri védelmet, amely csak a királyi család aktívan dolgozó tagjainak jár, ezt a feladatkört pedig a sussexi pár már évek óta nem látja el.

Újabb fordulat következett be Harry herceg biztonsági ügyében   / Fotó: Northfoto / hot! magazin

Újravizsgálják Harry herceg ügyét 

Harry herceg pert indított a védelem visszaszerzéséért, ám elvesztette, ahogy a májusi fellebbezést is, majd ezt követően októberben személyes felhívást tett Shabana Mahmood belügyminiszterhez, a brit rendőrség és bűnmegelőzés felelős miniszteréhez. December 8-án érkezett a bejelentés, hogy a Királyi és VIP Végrehajtó Bizottság (RAVEC) arra utasította a Kockázatkezelési Testületet, hogy közel hat év után először értékelje újra a fenyegetettségi szintet. 

A hírek szerint már megkezdődött a bizonyítékok gyűjtése Sussex hercegének csapatától, a rendőrségtől és a kormánytól, hogy felmérjék Harry fenyegetettségének szintjét: a döntést januárban hozzák majd nyilvánosságra. Amennyiben úgy döntenek, hogy Sussex hercegének fegyveres védelemre van szüksége, akkor azt az adófizetők finanszíroznák, amikor Harry az Egyesült Királyságban tartózkodik. A hercegnek jelenleg 30 nappal az Egyesült Királyságba érkezése előtt fel kell vennie a kapcsolatot a londoni rendőrséggel biztonsági felülvizsgálat céljából, eseti alapon – írja a The Sun.

A sussexi herceg többször is úgy nyilatkozott, megfelelő védelem nélkül nem érzi biztonságosnak, hogy elvigye a szülőhazájába a feleségét és a gyermekeit, így az elmúlt években, amikor visszalátogatott az Egyesült Királyságba, azt mindig egyedül, a családja nélkül tette. Emiatt édesapja, III. Károly brit király évek óta nem találkozhatott az unokáival, Archie-val és Lilibettel, akik utoljára 2022-ben, a néhai II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségén jártak Nagy-Britanniában, azonban, amennyiben sikerült visszaszerezniük a korábbi védelmet, az lehetőséget adhat arra, hogy a király és Amerikában élő unokái ismét találkozhassanak.

A Belügyminisztérium felügyeli azt a különleges testületet, amely a királyi családtagok, diplomaták és kiemelten fontos személyek biztonságával kapcsolatos döntéseket hozza, a Királyi és VIP Végrehajtó Bizottságot (RAVEC). Ez a bizottság – amelynek tagjai a kormány, a Metropolitan Police és a királyi udvar udvaroncai –, kér kockázatértékelést egyes személyek esetében – írja a People.

 

