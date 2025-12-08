Közel a hazatérés? Nem várt fordulat Harry herceg bírósági ügyében

Évekig tartó jogi küzdelem után folyamatban van Harry herceg brit biztonsági helyzetének teljes körű felülvizsgálata a Belügyminisztérium által. A sussexi herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban hagyta maga mögött az Egyesült Királyságot, azóta is a kaliforniai Montecitóban élnek a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Ezt követően vesztették el a brit adófizetők által finanszírozott rendőri védelmet, amely csak a királyi család aktívan dolgozó tagjainak jár, ezt a feladatkört pedig a sussexi pár már évek óta nem látja el.

Újabb fordulat következett be Harry herceg biztonsági ügyében / Fotó: Northfoto / hot! magazin

Újravizsgálják Harry herceg ügyét

Harry herceg pert indított a védelem visszaszerzéséért, ám elvesztette, ahogy a májusi fellebbezést is, majd ezt követően októberben személyes felhívást tett Shabana Mahmood belügyminiszterhez, a brit rendőrség és bűnmegelőzés felelős miniszteréhez. December 8-án érkezett a bejelentés, hogy a Királyi és VIP Végrehajtó Bizottság (RAVEC) arra utasította a Kockázatkezelési Testületet, hogy közel hat év után először értékelje újra a fenyegetettségi szintet.

A hírek szerint már megkezdődött a bizonyítékok gyűjtése Sussex hercegének csapatától, a rendőrségtől és a kormánytól, hogy felmérjék Harry fenyegetettségének szintjét: a döntést januárban hozzák majd nyilvánosságra. Amennyiben úgy döntenek, hogy Sussex hercegének fegyveres védelemre van szüksége, akkor azt az adófizetők finanszíroznák, amikor Harry az Egyesült Királyságban tartózkodik. A hercegnek jelenleg 30 nappal az Egyesült Királyságba érkezése előtt fel kell vennie a kapcsolatot a londoni rendőrséggel biztonsági felülvizsgálat céljából, eseti alapon – írja a The Sun.

A sussexi herceg többször is úgy nyilatkozott, megfelelő védelem nélkül nem érzi biztonságosnak, hogy elvigye a szülőhazájába a feleségét és a gyermekeit, így az elmúlt években, amikor visszalátogatott az Egyesült Királyságba, azt mindig egyedül, a családja nélkül tette. Emiatt édesapja, III. Károly brit király évek óta nem találkozhatott az unokáival, Archie-val és Lilibettel, akik utoljára 2022-ben, a néhai II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségén jártak Nagy-Britanniában, azonban, amennyiben sikerült visszaszerezniük a korábbi védelmet, az lehetőséget adhat arra, hogy a király és Amerikában élő unokái ismét találkozhassanak.

A Belügyminisztérium felügyeli azt a különleges testületet, amely a királyi családtagok, diplomaták és kiemelten fontos személyek biztonságával kapcsolatos döntéseket hozza, a Királyi és VIP Végrehajtó Bizottságot (RAVEC). Ez a bizottság – amelynek tagjai a kormány, a Metropolitan Police és a királyi udvar udvaroncai –, kér kockázatértékelést egyes személyek esetében – írja a People.