A sussex-i hercegné legújabb videója, amelyben a Los Angeles Dodgers győzelmét ünnepli férjével, Harry herceggel, hatalmas port kavart az interneten. A Meghan Markle Instagram-oldalán megosztott felvétel sokak szerint nem spontán pillanatot rögzített, hanem egy gondosan megrendezett jelenetet.

Meghan Markle a Dodgers győzelme miatti örömködését irritálónak találták a rajongók

Meghan Markle színjátéka kiakasztotta a rajongókat

A Los Angeles Dodgers a Toronto Blue Jays felett aratott győzelmet a 2025-ös World Series hetedik mérkőzésén, amit Meghan Markle Instagram történetében is megosztott. A rövid, fekete-fehér videóban az látható, ahogy a sussex-i hercegné izgatottan felugrik, tapsol és nevet, ami közben Harry herceg nyugodtan ül mellette, visszafogott mosollyal az arcán. A felvétel végén Meghan Markle barátnőjével, Kelly McKee Zajfennel is ölelkezik és örömét fejezi ki a Dodgers győzelme miatt. A közösségi médiában azonban sokan úgy vélték, hogy az ünneplés túl tökéletesen van rögzítve. A kamera szögét, a fényeket és a mozdulatokat sokan annyira precíznek találták, hogy az egész inkább tűnt előre megkomponált jelenetnek, mint valódi, spontán reakciónak.

Harry herceg nem ért egyet feleségével

Meghan Markle barátnője humoros megjegyzésével pedig még arra is magyarázatot adott, hogy Harry herceg miért tűnt olyan unottnak a videón. Kelly McKee Zajfen elárulta, hogy a sussex-i herceg valójában nem a Los Angeles Dodgers-nek, hanem a Toronto Blue Jays-nek szurkolt.

Sajnálom Harry, hogy a csapatod nem nyert, de az enyém igen. Dodgers, imádlak!

Meghan Markle és Harry herceg a Dodger Stadionban megrendezett World Series 4. mérkőzésén az első sorban kapott helyet

Meghan Markle Dodger Stadionban tett látogatása

De nem ez volt az egyetlen sporteseménnyel kapcsolatos dolog, ami kiakasztotta a rajongókat. Nemrégiben a sussex-i házaspár részt vett a Dodger Stadionban megrendezett World Series 4. mérkőzésén, ahol Meghan Markle és Harry herceg a VIP szektorban foglalt helyet a stadion első sorában, közvetlenül a pálya mellett, ahol korábban több sportlegenda – köztük Magic Johnson és Sandy Koufax – ült. A rajongók közül többen azt kifogásolták, hogy Meghan Markle és Harry herceg a sportikonok helyén kaptak helyet, ami szerintük ismét azt a benyomást erősíti, hogy az esemény inkább médiamegjelenés volt, mint spontán látogatás. Többen meg is jegyezték, hogy: