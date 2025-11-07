Ez lehet Vilmos herceg tökéletes bosszúja? Harry herceg és Meghan Markle könnyen András herceg sorsára juthat

Szakértők szerint Meghan Markle és Harry herceg könnyen elveszíthetik királyi titulusaikat, különösen azok után, ami Andrással történt.

Meghan Markle és Harry herceg mindent elveszíthet

Fotó: Amy Katz / Northfoto

Vilmos herceg, akárhány év múlva is lép majd trónra, szerintem el fogja venni tőlük a királyi címeket, és ennek a lehető leghamarabb meg kell történnie

- mondta Megyn Kelly kommentátor.

Kelly szerint a hercegi párnak ma már szinte senki sem szurkol, ugyanis egyre kevesebb embert érdekelnek. Példaként a múlt havi Dodgers Stadion-beli megjelenésüket hozta fel, ahol a közönség kifütyülte őket. Ezt követően Meghant még azzal is megvádolták, hogy eljátszotta örömét, amikor a meccs közben pontot szerzett a csapat.

Meghan és Harry 2020-ban hagyták el a királyi családot, és abban állapodtak meg, hogy nem használják kereskedelmi célokra Őfelsége vagy Őfensége címeiket.

Palotai források korábban a Page Six magazinnak azt nyilatkozták, hogy nem lennének meglepve, ha Harry herceg elveszítené címét, miután Rachael Maskell brit politikus ismét előterjesztette azt a javaslatot, amely lehetővé tenné az uralkodó számára az örökletes címek megvonását.

Ha elfogadják ezeket a törvényjavaslatokat, nem lennék meglepve, ha Harry lenne a következő, aki elveszíti címét. Nem lennék meglepve, ha Vilmos ezt tenné… Nem bosszúálló ember, de nagyon cserbenhagyottnak érzi magát, és mindig nehezebb, ha valaki hozzád közel álló okoz csalódást.

Mindez azt követően történt, hogy III. Károly király megfosztotta öccsét, Andrást a királyi feladatoktól és címeitől a Jeffrey Epstein-botrányban betöltött szerepe miatt, noha semmilyen bűncselekmény miatt nem emeltek ellene vádat, és el sem ítélték.