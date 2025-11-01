Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kitálalt a forrás: nem volt kegyelem, András herceg eltávolításában az egész család benne volt

András herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 15:30
pedofilbotrányKároly királykirályi család
III. Károly király döntése volt, hogy megvonja András hercegtől minden királyi címét, azonban a döntés meghozatalát a királyi család szélesebb köre is támogatta, akik aktívan részt vettek az ezt megelőző megbeszélésekben.
N.T.
A szerző cikkei

A volt herceg, akinek bukását a pedofíliáért elítélt pénzügyi befektető, Jeffrey Epsteinnel való barátsága okozta, ezentúl Andrew Mountbatten Windsor néven lesz ismert.

András herceg, Vilmos herceg, Katalin hercegné
Az egész család benne volt András herceg eltávolításában Fotó: AFP

A Buckingham-palota hivatalos közleményt adott ki október 30-án, amelyben ez állt:

„Őfelsége ma hivatalosan elindította azt a folyamatot, amelynek keretében megvonják András herceg megszólítását, címeit és kitüntetéseit.”

Ugyanakkor egyesek azt találgatják, hogy Kamilla királyné és Katalin hercegné is részt vettek a döntés meghozatalában.

„Úgy gondolom, hogy a királynőnek is volt ebben szerepe”

– mondta egy forrás a PEOPLE magazinnak.

„Kamilla és Katalin részéről is volt nyomásgyakorlás, és Vilmos is sürgette a döntést, mivel ő nem akarta örökölni ezt a problémát.”

A forrás hozzátette: „Vilmos részéről komoly nyomás volt, mert ő nem akarta magára venni ezt a fejfájást. Ez egy családi döntés volt. Elég határozott, és büszke voltam, amikor hallottam róla.”

A királyi címek elvesztése mellett András herceg a windsori Royal Lodge-ban lévő királyi rezidenciájától is búcsút vesz. Úgy tudni, egy meg nem nevezett ingatlanba költözik a királyi család Sandringham-i birtokán. A palota egyik forrása elmondta, hogy nem valószínű, hogy volt felesége, Sarah Ferguson is vele tartana, annak ellenére, hogy sok éven át együtt éltek a windsori rezidencián – írja a Mirror

 

