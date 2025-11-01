Kitálalt a forrás: nem volt kegyelem, András herceg eltávolításában az egész család benne volt

A volt herceg, akinek bukását a pedofíliáért elítélt pénzügyi befektető, Jeffrey Epsteinnel való barátsága okozta, ezentúl Andrew Mountbatten Windsor néven lesz ismert.

Az egész család benne volt András herceg eltávolításában Fotó: AFP

A Buckingham-palota hivatalos közleményt adott ki október 30-án, amelyben ez állt:

„Őfelsége ma hivatalosan elindította azt a folyamatot, amelynek keretében megvonják András herceg megszólítását, címeit és kitüntetéseit.”

Ugyanakkor egyesek azt találgatják, hogy Kamilla királyné és Katalin hercegné is részt vettek a döntés meghozatalában.

„Úgy gondolom, hogy a királynőnek is volt ebben szerepe”

– mondta egy forrás a PEOPLE magazinnak.

„Kamilla és Katalin részéről is volt nyomásgyakorlás, és Vilmos is sürgette a döntést, mivel ő nem akarta örökölni ezt a problémát.”

A forrás hozzátette: „Vilmos részéről komoly nyomás volt, mert ő nem akarta magára venni ezt a fejfájást. Ez egy családi döntés volt. Elég határozott, és büszke voltam, amikor hallottam róla.”

A királyi címek elvesztése mellett András herceg a windsori Royal Lodge-ban lévő királyi rezidenciájától is búcsút vesz. Úgy tudni, egy meg nem nevezett ingatlanba költözik a királyi család Sandringham-i birtokán. A palota egyik forrása elmondta, hogy nem valószínű, hogy volt felesége, Sarah Ferguson is vele tartana, annak ellenére, hogy sok éven át együtt éltek a windsori rezidencián – írja a Mirror.