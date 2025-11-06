Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kitálalt a bennfentes: Harry herceg egyre kevésbé élvezi az életet Meghan Marke mellet

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 10:30
Meghan Markle ugyan egyszer már eltűnt a közösségi médiából, később azonban visszatért. Egy bennfentes szerint ennél rosszabb döntést nem is hozhatott volna. Harry herceg egy cseppet sem boldog.

Harry herceg nem túlzottan rajong azért, hogy felesége, Meghan Markle sussexi hercegné gyakorlatilag a kirakatba helyezi őt az Instagramon. Egy, a családhoz közeli bennfentes elárulta, hogy cseppet sem annyira tökéletes a helyzet, mint ahogy a hercegné próbálja feltüntetni a világhálón.

Harry herceg nem igazán rajong Meghan Markle túlzott Instagram-jelenlététéért
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Harry herceg nem élvezi a reflektorfényt

Úgy tűnik, Harry herceg egyre kevésbé érzi jól magát felesége online szereplései közepette. Egy bennfentes forrás a Page Six-nek elárulta, hogy a herceg „nem rajong” Meghan Markle legutóbbi Instagram-bejegyzéseiért, amelyekben őt és közös gyermekeiket, a hatéves Archie-t és a négyéves Lilibetet szerepelteti. Az elmúlt héten Meghan több családi videót és fotót osztott meg: a gyerekekkel tökfarmon jártak, labirintusokon futottak keresztül, és közösen faragtak töklámpást. Emellett az Instagram-sztorijában megjelent egy kép, amelyen Harryvel és a legendás kosárlabdázóval, Magic Johnsonnal nézik a baseball-világbajnokság negyedik meccsét a Los Angeles-i Dodger Stadionban.

Harry nagyon is tudatában van annak, hogy Meghan mintegy ‘kirakatba teszi’ őt. Nem rajong azért, hogy ennyire nyilvánosan szerepelteti őt a közösségi médiában.

– mondta a bennfentes.

Az informátor szerint az is feszültséget okozott, hogy Meghan új márkája, az As Ever, termékeit egyre gyakrabban köti össze a királyi múltjukkal. A legújabb „Signature Candle No. 519” illatgyertya például a házassági dátumukra, 2018. május 19-re utal. „Harry érzi, hogy ez nem kifejezetten szerencsés megjelenés, és kicsit Fergie-szerű” – utalt a forrás Sarah Fergusonra, András herceg volt feleségére, akit gyakran vádoltak azzal, hogy a királyi kapcsolataiból próbál előnyt kovácsolni. Meghan néhány hete egy washingtoni látogatásról készült videót is megosztott, amelyben egy „Sussex hercegné” feliratú, monogramos táska látható. A forrás szerint Harry herceg pontosan tudja, hogy az ilyen gesztusok nem keltenek túl jó benyomást.

A pár kapcsolata sem mentes a feszültségtől. 

A varázs már megkopott – ami ennyi idő után természetes is –, de ne felejtsük el, Harry szó szerint felforgatta az egész életét Meghanért

– mondta a bennfentes. „Ő ahhoz szokott, hogy mindenki szereti, most viszont ennek az ellenkezőjét tapasztalja.” A forrás szerint ez különösen látványos volt, amikor a Dodger Stadionban a közönség kifütyülte őket, miután megjelentek a kivetítőn.

Meghan 2020-ban törölte közösségi fiókjait, miután hivatalosan is visszaléptek a királyi feladatoktól, ám idén, új életmódmárkája bevezetésekor visszatért az Instagramra. Úgy tűnik azonban, hogy Harryt ez a fajta nyilvánosság egyre inkább feszélyezi – különösen, ha a családját is bevonja. „Ő mindig a háttérből próbálta védeni a szeretteit, és most úgy érzi, újra reflektorfénybe került – csak épp nem önszántából” – mondta a forrás.

 

