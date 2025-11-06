Kitálalt a bennfentes: Harry herceg egyre kevésbé élvezi az életet Meghan Marke mellet

Harry herceg nem túlzottan rajong azért, hogy felesége, Meghan Markle sussexi hercegné gyakorlatilag a kirakatba helyezi őt az Instagramon. Egy, a családhoz közeli bennfentes elárulta, hogy cseppet sem annyira tökéletes a helyzet, mint ahogy a hercegné próbálja feltüntetni a világhálón.

Harry herceg nem igazán rajong Meghan Markle túlzott Instagram-jelenlététéért

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Harry herceg nem élvezi a reflektorfényt

Úgy tűnik, Harry herceg egyre kevésbé érzi jól magát felesége online szereplései közepette. Egy bennfentes forrás a Page Six-nek elárulta, hogy a herceg „nem rajong” Meghan Markle legutóbbi Instagram-bejegyzéseiért, amelyekben őt és közös gyermekeiket, a hatéves Archie-t és a négyéves Lilibetet szerepelteti. Az elmúlt héten Meghan több családi videót és fotót osztott meg: a gyerekekkel tökfarmon jártak, labirintusokon futottak keresztül, és közösen faragtak töklámpást. Emellett az Instagram-sztorijában megjelent egy kép, amelyen Harryvel és a legendás kosárlabdázóval, Magic Johnsonnal nézik a baseball-világbajnokság negyedik meccsét a Los Angeles-i Dodger Stadionban.

Harry nagyon is tudatában van annak, hogy Meghan mintegy ‘kirakatba teszi’ őt. Nem rajong azért, hogy ennyire nyilvánosan szerepelteti őt a közösségi médiában.

– mondta a bennfentes.

Az informátor szerint az is feszültséget okozott, hogy Meghan új márkája, az As Ever, termékeit egyre gyakrabban köti össze a királyi múltjukkal. A legújabb „Signature Candle No. 519” illatgyertya például a házassági dátumukra, 2018. május 19-re utal. „Harry érzi, hogy ez nem kifejezetten szerencsés megjelenés, és kicsit Fergie-szerű” – utalt a forrás Sarah Fergusonra, András herceg volt feleségére, akit gyakran vádoltak azzal, hogy a királyi kapcsolataiból próbál előnyt kovácsolni. Meghan néhány hete egy washingtoni látogatásról készült videót is megosztott, amelyben egy „Sussex hercegné” feliratú, monogramos táska látható. A forrás szerint Harry herceg pontosan tudja, hogy az ilyen gesztusok nem keltenek túl jó benyomást.

A pár kapcsolata sem mentes a feszültségtől.

A varázs már megkopott – ami ennyi idő után természetes is –, de ne felejtsük el, Harry szó szerint felforgatta az egész életét Meghanért

– mondta a bennfentes. „Ő ahhoz szokott, hogy mindenki szereti, most viszont ennek az ellenkezőjét tapasztalja.” A forrás szerint ez különösen látványos volt, amikor a Dodger Stadionban a közönség kifütyülte őket, miután megjelentek a kivetítőn.