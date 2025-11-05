Harry herceg ismét támadás alatt: ezúttal Vilmos herceggel áll csatában

Harry hercegnek ismét magyarázkodnia kellett, miután támadások érték: a vádak szerint megpróbálta beárnyékolni bátyját, Vilmos herceget.
Vilmos herceg éppen Brazíliában tartózkodik egy ötnapos Earthshot-díj-turné keretében, ezért gondolják úgy, hogy a sussexi herceg rosszkor jelentette be következő utazását.
A királyi szakértők szerint Harry herceg nagyon pocsékul időzített, és tudatosan jelentette be kanadai látogatását, miközben bátyja egy fontos eseményről tudósít.
A "kiszámítható" összecsapásra azonban Harry herceg szóvivője gyorsan reagált: cáfolta, hogy ők döntöttek volna az időzítésről. Azt is hozzátette, hogy Harry herceg helyzete különbözik a királyi család többi tagjáétól, hiszen neki nincs hivatalos védelme:
Ez azt jelenti, hogy az az időszak, amelyen belül nyilvánosságra hozhatjuk az események részleteit, sokkal rövidebb, mint Őfelsége, a király vagy a walesi herceg esetében
- fogalmazott.
Vilmos herceg hétfőn érkezett Rio de Janeiróba, hogy részt vegyen egy környezetvédelmi díj évfordulójának ünneplésén. Eközben Harry herceg Kanadába tart, ahol veteránokkal, a fegyveres erők közösségének tagjaival és katonai jótékonysági szervezetekkel találkozik – írja a Daily Mail.
Victoria Arbiter királyi szakértő a sussexi herceg döntését "elkerülhetetlennek, ha nem is kiszámíthatónak" nevezte, amit a szóvivő nem hagyott szó nélkül:
Az eseményeket közel egy évvel ezelőtt tervezték. A fő esemény, a vacsora időpontját a jótékonysági szervezet határozza meg, nem Harry herceg. Mindig a magánbiztonsági tanácsadóink és a rendezvény biztonsági csapatának tanácsai alapján döntünk arról, mikor jelenthetünk be ilyen utazásokat.
