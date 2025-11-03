Harry herceg dühös érzései András herceg iránt napvilágra kerültek – mindent megváltoztatott Meghannak tett ígérete

Újra reflektorfénybe került Harry herceg éles kritikája bukott nagybátyjával, András herceggel kapcsolatban, miután a yorki herceg – aki most már hivatalosan Andrew Mountbatten Windsor néven szerepel – ismét botrányba keveredett.

Harry hercegnek is megvan a véleménye Andrásról

Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Harry herceg osztja apja véleményét András herceggel kapcsolatban

Amikor Meghan Markle a házasságuk után bekerült a királyi családba, sokan reménykedtek, hogy Harryvel, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével együtt új, fiatalos korszak kezdődik a monarchiában. A négyest gyorsan „Fab Four” néven emlegették, de a színfalak mögött már korán feszültségek alakultak ki.

Meghan később nyíltan beszélt mentális problémáiról és arról, hogy időnként öngyilkossági gondolatokkal is küzdött. A pár kapcsolata közben megromlott a királyi család többi tagjával, és Harry maga is elismerte, hogy ő és testvére „külön utakon járnak”.

Amikor a néhai Erzsébet királynő és tanácsadói kimondták, hogy nem lehet „félig bent, félig kint” megoldás a királyi feladatokban, a Sussex-házaspár minden hivatalos kiváltságát elveszítette, köztük az államilag finanszírozott rendőri védelmet is.

Ez különösen érzékenyen érintette Harryt, hiszen mint emlékirataiban írta, ugyanolyan fenyegetettségi szinttel számoltak, mint a királynő. Ezért sokkolta, amikor 2020-ban – éppen a kanadai tartózkodásuk idején, a Covid-járvány kitörésekor – megvonták tőlük a védelmet.

Tartózkodási helyük nyilvánosságra került, így „könnyű célpontnak” érezték magukat. Végül a hollywoodi producer Tyler Perry sietett a segítségükre, aki saját biztonsági csapatát és villáját ajánlotta fel nekik menedékként.

Harry akkor azzal nyugtatta Meghant, hogy biztosan nem fogják megvonni a védelmüket – hiszen András herceg, aki éppen akkoriban volt a legnagyobb botrány középpontjában, szintén megtarthatta sajátját.

A Sussex hercege könyvében így fogalmazott:

„Bár egy megalázó botrány közepébe került, és azzal vádolták, hogy szexuálisan zaklatott egy fiatal nőt, senki sem vetette fel, hogy el kellene venni tőle a védelmét. Sokan neheztelnek ránk, de a szexuális bűncselekmények nem tartoznak közéjük.”

András 2019-ben lépett vissza a közéleti szereplésektől, miután a Newsnight-interjúban beszélt Virginia Giuffre vádjairól, amelyeket tagadott, valamint a hírhedt pedofil Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról.