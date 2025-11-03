Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Harry herceg dühös érzései András herceg iránt napvilágra kerültek – mindent megváltoztatott Meghannak tett ígérete

András herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 15:30
Harry hercegkirályi család
Nem változott semmi. Harry herceg továbbra sem kedveli nagybátyját.

Újra reflektorfénybe került Harry herceg éles kritikája bukott nagybátyjával, András herceggel kapcsolatban, miután a yorki herceg – aki most már hivatalosan Andrew Mountbatten Windsor néven szerepel – ismét botrányba keveredett.

Harry herceg
Harry hercegnek is megvan a véleménye Andrásról
Fotó: Photo Image Press /  Northfoto

Harry herceg osztja apja véleményét András herceggel kapcsolatban

Amikor Meghan Markle a házasságuk után bekerült a királyi családba, sokan reménykedtek, hogy Harryvel, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével együtt új, fiatalos korszak kezdődik a monarchiában. A négyest gyorsan „Fab Four” néven emlegették, de a színfalak mögött már korán feszültségek alakultak ki.

Meghan később nyíltan beszélt mentális problémáiról és arról, hogy időnként öngyilkossági gondolatokkal is küzdött. A pár kapcsolata közben megromlott a királyi család többi tagjával, és Harry maga is elismerte, hogy ő és testvére „külön utakon járnak”.

Amikor a néhai Erzsébet királynő és tanácsadói kimondták, hogy nem lehet „félig bent, félig kint” megoldás a királyi feladatokban, a Sussex-házaspár minden hivatalos kiváltságát elveszítette, köztük az államilag finanszírozott rendőri védelmet is.

Ez különösen érzékenyen érintette Harryt, hiszen mint emlékirataiban írta, ugyanolyan fenyegetettségi szinttel számoltak, mint a királynő. Ezért sokkolta, amikor 2020-ban – éppen a kanadai tartózkodásuk idején, a Covid-járvány kitörésekor – megvonták tőlük a védelmet.

Tartózkodási helyük nyilvánosságra került, így „könnyű célpontnak” érezték magukat. Végül a hollywoodi producer Tyler Perry sietett a segítségükre, aki saját biztonsági csapatát és villáját ajánlotta fel nekik menedékként.

Harry akkor azzal nyugtatta Meghant, hogy biztosan nem fogják megvonni a védelmüket – hiszen András herceg, aki éppen akkoriban volt a legnagyobb botrány középpontjában, szintén megtarthatta sajátját.

A Sussex hercege könyvében így fogalmazott:

„Bár egy megalázó botrány közepébe került, és azzal vádolták, hogy szexuálisan zaklatott egy fiatal nőt, senki sem vetette fel, hogy el kellene venni tőle a védelmét. Sokan neheztelnek ránk, de a szexuális bűncselekmények nem tartoznak közéjük.”

András 2019-ben lépett vissza a közéleti szereplésektől, miután a Newsnight-interjúban beszélt Virginia Giuffre vádjairól, amelyeket tagadott, valamint a hírhedt pedofil Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról. 

A királyi család eközben sorra vonta meg tőle címét és kiváltságait: 

2022-ben szűnt meg a rendőri védelme, később III. Károly király megvonta tőle a magánbiztonsági finanszírozást is, majd 2024-ben jogi lépéseket tett, hogy hivatalosan is megfossza testvérét királyi címeitől, írja a Mirror.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu