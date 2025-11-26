Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Károly király nem kegyelmezett: brutális döntést hozott, miután Harry herceg átlépett egy vörös vonalat

Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 14:30 / FRISSÍTÉS: 2025. november 26. 15:41
Kamilla királynétartalékHarry herceg
Ez volt az utolsó csepp a pohárban, amit Harry elkövethetett Kamilla királyné és Károly király ellen.
N.T.
A szerző cikkei

A „végső tiszteletlenség” tetteként számontartott esemény során Harry herceget Károly király azonnal kitette a Frogmore Cottage-ból, miután állítólag különösen feldühítette egy két szóból álló megjegyzése, amit fia Kamilla királynéra tett.

III. Károly király nem kegyelmezett Harry hercegnek
III. Károly király nem kegyelmezett Harry hercegnek 
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Sussex hercege még 2023 januárjában kapta meg a kitelepítési parancsot, néhány nappal azután, hogy megjelent a nagy port kavaró memoárja, a Tartalék. Mint ismeretes, a könyv számos botrányos állítást tartalmazott – többek között egy Harry és Vilmos herceg közötti fizikai összetűzésről, Harry droghasználatáról, valamint Meghan és Katalin hercegné viszályáról.

Harry legnagyobb célpontja azonban láthatóan Kamilla királyné volt. A könyv több mint 60 alkalommal említi Kamillát – és a herceg semmilyen módon nem próbálta leplezni megvetését „a Másik Nő” iránt.

A Mirror királyi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Károly rendkívül feldúlt volt Vilmos feleségét ért támadásai miatt, különösen azért, amiért Kamillát „gonosz mostohának” nevezte. Udvari bennfentesek szerint a király gyorsan lépett, miután tanácsadói tájékoztatták a könyv tartalmáról, és úgy döntött, kilakoltatja Harryt és Meghant.

Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Harry pontosan tudta, hogy Kamilla vörös vonal az apja számára, mégis nyíltan átlépte azt

– mondták az Expressnek.

A király számára ez kétségkívül túlment minden határon, ez volt a végső tiszteletlenség.

Könyvében Harry azt állította, hogy ő és testvére, Vilmos könyörögtek Károlynak, hogy ne vegye feleségül Kamillát, attól tartva, hogy ő lesz a „gonosz mostoha”.

Vegyes érzéseim voltak egy olyan mostohaszülővel kapcsolatban, aki – úgy éreztem – nemrégiben engem áldozott fel saját PR-oltárán. Furcsa módon még azt is akartam, hogy Kamilla boldog legyen. Talán kevésbé lenne veszélyes, ha boldog lenne?

– idézi Harry szavait a Mirror

