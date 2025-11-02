András herceg botránya lehet a fordulópont Harry herceg és Károly király kapcsolatában?

Harry herceg támogatja III. Károly király határozatát, miszerint megvonja András herceg királyi címeit, és elrendeli, hogy hagyja el windsori otthonát, a Royal Lodge-ot.

Bár vissza ugyan nem térhet a királyi feladatokhoz, Harry herceg még ennek ellenére is támogatja édesapja, a király döntését András herceggel kapcsolatban. Talán ez lehet az, ami ismét közelebb hozza egymáshoz apát és fiát?

Fotó: Amy Katz / Northfoto

Harry herceg egyetért édesapjával, Kamilla királyné pedig figyelmeztette a veszélyre a királyt

A hírek szerint a jelenleg az Egyesült Államokban élő Harry az utóbbi hetekben ismét kapcsolatba lépett édesapjával, és egyetértett azzal, hogy a király megvonja András pénzügyi támogatását is. A herceg azóta igyekszik rendszeres kapcsolatban maradni Károllyal, amióta szeptemberben röviden találkoztak Londonban. Bár közeli kapcsolatot ápol András lányával, Beatrixszal és Eugéniával, ebben az ügyben egyértelműen az uralkodó oldalán áll - adta hírül a The Sun. Ki tudja, talán épp ez a botrány lehet az, ami az Amerikában élő herceg és az uralkodó nézeteltéréseit elsimítja?

Mindeközben kiderült az is, hogy Kamilla királyné kulcsszerepet játszott a döntés előkészítésében. Ő figyelmeztette a királyt, hogy új, kompromittáló e-mailek kerülhetnek napvilágra András pénzügyeiről, amelyek ismét Jeffrey Epsteinhez, a hírhedt pedofil üzletemberhez kötik a herceget. Az amerikai nyomozók több tízmillió dollárnyi gyanús pénzmozgást találtak Epstein számláin, amelyek közül néhány Andráshoz vezethetett. Egy frissen kiszivárgott e-mail szerint Epstein tizenöt éven át anyagilag támogatta András volt feleségét, Sarah Fergusont is. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Kamilla közeli ismerősétől értesült arról, hogy újabb, a herceg pénzügyeit érintő, kínos levelezések kerülhetnek nyilvánosságra. A fejlemények után a király úgy döntött, ideje megszüntetni András hivatalos szerepét és juttatásait, ezzel lezárva egy régóta húzódó botrányt.

Mindeközben egyre többen követelik, hogy a rendőrség újraindítsa a vizsgálatot Virginia Giuffre állítólagos szexuális zaklatási ügyeiben, amelyekben Andrást is megnevezték. Nazir Afzal, az észak-angliai ügyészi hivatal korábbi vezetője szerint a vádak megbízhatóak és alapos kivizsgálást igényelnek. Amerikai politikusok is felszólították Andrást, hogy válaszoljon az Epsteinhez fűződő kapcsolatáról szóló kérdésekre.

A Buckingham-palota közleménye szerint a döntést személyesen a király hozta meg, de a királyi család tagjaival és a kormánnyal is egyeztetett róla. Kamilla neve is szerepelt a hivatalos bejelentésben, amely hangsúlyozta, hogy „Őfelségük gondolatai és együttérzései minden áldozattal és túlélővel vannak, akiket bármilyen formában visszaélés ért.” Források szerint Vilmos herceg teljes mértékben támogatta édesapja döntését. A királyi határozat értelmében András és Sarah Ferguson két héttel azután, hogy lemondtak a yorki hercegi címekről, elhagyják a Royal Lodge-ot, ahol több mint húsz évig lakbérmentesen éltek. A hírek szerint András szerette volna, ha Windsori kastélyhoz közeli rezidenciát kapnak, ám ehelyett a Sandringham-birtokra kell költöznie Norfolkba január végéig. Anyagilag ezentúl kizárólag magánforrásból támogatják majd. Ferguson nem költözik vele, és többé nem lakhat a királyi rezidencián.