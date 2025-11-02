Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
András herceg botránya lehet a fordulópont Harry herceg és Károly király kapcsolatában?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 14:00
Az András herceg körüli beszéd nem csillapodik, olyannyira, hogy új információk kerültek napvilágra. Mint kiderült, Kamilla királyné figyelmeztette a királyt a herceg ügyeiről. Harry herceg pedig mindenben támogatja édesapját András herceggel szemben.

Harry herceg támogatja III. Károly király határozatát, miszerint megvonja András herceg királyi címeit, és elrendeli, hogy hagyja el windsori otthonát, a Royal Lodge-ot.

Bár vissza ugyan nem térhet a királyi feladatokhoz, Harry herceg még ennek ellenére is támogatja édesapja, a király döntését András herceggel kapcsolatban. Talán ez lehet az, ami ismét közelebb hozza egymáshoz apát és fiát?
Fotó: Amy Katz /  Northfoto

Harry herceg egyetért édesapjával, Kamilla királyné pedig figyelmeztette a veszélyre a királyt

A hírek szerint a jelenleg az Egyesült Államokban élő Harry az utóbbi hetekben ismét kapcsolatba lépett édesapjával, és egyetértett azzal, hogy a király megvonja András pénzügyi támogatását is. A herceg azóta igyekszik rendszeres kapcsolatban maradni Károllyal, amióta szeptemberben röviden találkoztak Londonban. Bár közeli kapcsolatot ápol András lányával, Beatrixszal és Eugéniával, ebben az ügyben egyértelműen az uralkodó oldalán áll - adta hírül a The Sun. Ki tudja, talán épp ez a botrány lehet az, ami az Amerikában élő herceg és az uralkodó nézeteltéréseit elsimítja?

Mindeközben kiderült az is, hogy Kamilla királyné kulcsszerepet játszott a döntés előkészítésében. Ő figyelmeztette a királyt, hogy új, kompromittáló e-mailek kerülhetnek napvilágra András pénzügyeiről, amelyek ismét Jeffrey Epsteinhez, a hírhedt pedofil üzletemberhez kötik a herceget. Az amerikai nyomozók több tízmillió dollárnyi gyanús pénzmozgást találtak Epstein számláin, amelyek közül néhány Andráshoz vezethetett. Egy frissen kiszivárgott e-mail szerint Epstein tizenöt éven át anyagilag támogatta András volt feleségét, Sarah Fergusont is. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Kamilla közeli ismerősétől értesült arról, hogy újabb, a herceg pénzügyeit érintő, kínos levelezések kerülhetnek nyilvánosságra. A fejlemények után a király úgy döntött, ideje megszüntetni András hivatalos szerepét és juttatásait, ezzel lezárva egy régóta húzódó botrányt.

Mindeközben egyre többen követelik, hogy a rendőrség újraindítsa a vizsgálatot Virginia Giuffre állítólagos szexuális zaklatási ügyeiben, amelyekben Andrást is megnevezték. Nazir Afzal, az észak-angliai ügyészi hivatal korábbi vezetője szerint a vádak megbízhatóak és alapos kivizsgálást igényelnek. Amerikai politikusok is felszólították Andrást, hogy válaszoljon az Epsteinhez fűződő kapcsolatáról szóló kérdésekre.

A Buckingham-palota közleménye szerint a döntést személyesen a király hozta meg, de a királyi család tagjaival és a kormánnyal is egyeztetett róla. Kamilla neve is szerepelt a hivatalos bejelentésben, amely hangsúlyozta, hogy „Őfelségük gondolatai és együttérzései minden áldozattal és túlélővel vannak, akiket bármilyen formában visszaélés ért.” Források szerint Vilmos herceg teljes mértékben támogatta édesapja döntését. A királyi határozat értelmében András és Sarah Ferguson két héttel azután, hogy lemondtak a yorki hercegi címekről, elhagyják a Royal Lodge-ot, ahol több mint húsz évig lakbérmentesen éltek. A hírek szerint András szerette volna, ha Windsori kastélyhoz közeli rezidenciát kapnak, ám ehelyett a Sandringham-birtokra kell költöznie Norfolkba január végéig. Anyagilag ezentúl kizárólag magánforrásból támogatják majd. Ferguson nem költözik vele, és többé nem lakhat a királyi rezidencián.

 

