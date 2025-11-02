Hivatalos jósnője van a brit királyi családnak: haldokló családtagot is gyógyított már

Meglepő hír látott napvilágot: a királyi családnak "hivatalos jósnője" van. A 65 éves June Fieldet még a Covid-pandémia 2020-as kitörése előtt kereste fel egy udvari segéd, és érdeklődött a munkája iránt, ami azt eredményezte, hogy June-nak immáron három állandó királyi ügyfele van, akivel WhatsAppon tartják a kapcsolatot. A skót médium elmondása szerint az emberek lelkéhez egy érintésen, vagy épp ügyfelei hangján keresztül kapcsolódik, és így ad át üzeneteket elhunyt szeretteiktől. Állítja, képes bizonyos betegségek gyógyítására még haldoklóknál is, és ezt elmondása szerint királyi ügyfelei is igénybe vették már.

A jósnő elmondása szerint három állandó királyi családi ügyfele is van, akik már gyógyítói képességeit is igénybe vették. Azt azonban nem fedte fel, kik azok Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Három, állandó ügyfele van a királyi családból a jósnőnek

June rendszeres üzenetváltásban áll királyi ügyfeleivel a WhatsAppon, és időnként ellátogat hozzájuk a királyi rezidenciákra, bár nem mondhatja meg, pontosan hová. Ugyanakkor bevallotta, hogy egyszer majdnem bajba került a királyi családnál, miután engedély nélkül akarta felhasználni a királyi kliensek ajánlását egy televíziós szerepléshez.

Arra a kérdésre, mikor látta utoljára a királyi ügyfeleit, így válaszolt:

Idén. Sok éven át, még a Covid előtt is rendszeresen találkoztunk, és most is látom őket.

A híres kliensekről így nyilatkozott:

Ők is emberek. Ugyanúgy bánok velük, mint bárki mással. Nincs bennem ego, csak próbálok segíteni.

Nem titok azonban, hogy a királyi család korábban is fordult spirituális tanácsadókhoz. Harry önéletrajzi könyvében, a Tartalékban például elárulta, hogy jós segítségével próbált kapcsolatba lépni elhunyt édesanyjával, Diana hercegnővel, akit 13 éves korában veszített el. A herceg szerint a médium azt az üzenetet közvetítette, hogy azt az életet éli, amit Diana szeretett volna neki, és hogy az édesanyja „most is vele van”. Harry azt írta, ekkor melegséget érzett a nyakában, és elfojthatatlanul könnyezni kezdett – idézte a könyvet a Mirror.