„Alig várta a napot, amikor Károly végre kidobja őt” – kitálalt a szakértő, Vilmos herceg gyűlöli András herceget

Mint arról korábban beszámoltunk, III. Károly immáron hivatalosan is megfosztotta címeitől botrányhős öccsét, akit mostantól András herceg helyett, Andrew (András) Mountbatten Windsor néven kell szólítani. A hírt a palota osztotta meg közleményében, melyben azt közölték: „Őfelsége ma hivatalosan elindította azt a folyamatot, amelynek keretében megvonják András herceg megszólítását, címeit és kitüntetéseit.” Ehhez pedig hozzájárulhatott az a családi viszály is, ami közte és unokaöccse, Vilmos között zajlott azok után, hogy András megjegyzést tett Katalinra.

A 65 éves András Mountbatten-Windsor címének elvesztése után 30 szobás birtokát, a Royal Lodge-t is hátra kellett hagyja, ami sokak szerint egyértelműen mutatja azt, III. Károly hogyan viszonyul testvéréhez. De arra is fény derült, hogy Vilmos mindenben támogatta az apját azok után, hogy közte és nagybátjya között már egy ideje viszály dúl azok után, hogy András tiszteletlen megjegyzéseket tett Katalinra. Erről pedig Andrew Lownie királyi író beszélt:

Vilmos nemcsak Andrást, hanem a feleségét Saraht is gyűlöli. Alig várja a napot, amikor apja mindkettőjüket kidobja. Ha Károly nem teszi meg, garantálom, hogy amint Vilmos király lesz, ez lesz az első dolga

- közölte még korábban a szakértő.

További okok: ezért nem kedveli Vilmos Andrást

A trónörökös az utóbbi években egyre inkább türelmét vesztette nagybátyjával szemben, miután számos botrány rontotta a királyi család hírnevét. A legnagyobb ezek közül András Epsteinnel való barátsága, amely még azután is folytatódott, hogy az amerikai milliárdost elítélték gyermekprostitúció miatt. A Jeffrey Epstein-ügy áldozata, Virginia Giuffre azt állította, hogy három alkalommal arra kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen a herceggel.

Ezt követte az, hogy Vilmost feldühítette az, hogy nagybátyja hirtelen, meghívás nélkül megjelent Kent hercegnéjének temetésén szeptemberben:

Vilmos a barátai szerint feldúlt volt. Mindent megtett, hogy ne lássák együtt fényképen

