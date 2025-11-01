Döbbenet: továbbra is helyet kap a trónöröklési sorban a bukott András herceg

A bukott András herceg továbbra is helyet kap a trónöröklési sorrendben, annak ellenére, hogy megfosztották minden királyi címétől. A volt yorki herceget arra kényszerítették, hogy elhagyja a 30 szobás Royal Lodge-ot – cserébe viszont több mint 500 ezer font (körülbelül 224 millió forint) kártérítésre tarthat igényt.

Bár elvettek tőle minden királyi címet és titulust, a trónöröklési sorrendben továbbra is megmarad a helye András hercegnek / Fotó: AFP

András herceg továbbra is helyet kap a trónöröklési sorban

A Buckingham-palota megerősítette, hogy a 65 éves Andrásnak át kell adnia a helyét az ingatlanban, miután a feszültségek elérték a tetőfokot. Megfosztották a „herceg” megnevezéstől, a yorki hercegi, az Inverness grófja és Killyleagh bárói címektől, illetve a „Királyi Fenség” titulustól. Ennek ellenére András továbbra is nyolcadik helyet foglalhat el a trónöröklési sorban, Vilmos és Harry herceget, valamint azok gyermekeit követően - írta a The Sun.

A Royal Lodge-ból való korábbi távozás feltételeként olyan megállapodás született, mely szerint, ha András a 2078-ig érvényes bérleti szerződést előbb visszaadja, akkor több mint 500 ezer font (nagyjából 224 millió forint) kártérítéshez juthat. A szerződés „bérlet” formájú használatát 2003 óta nem terhelte bérleti díj; András 1 millió fontot (körülbelül 447 millió forint) fizetett a szerződésért, valamint legalább 7,5 millió fontot (nagyjából 3,35 milliárd forint) költött felújításra.

A kifizetést a Crown Estate bonyolítja, amely királyi ingatlanokat kezel az adófizetők javára. Az összeget részben a ház karbantartására fordíthatják, ezért nem valószínű, hogy András a teljes összeget készpénzben átveszi. A palota közleménye szerint az intézkedést a király, III.Károly vezette, és a család szélesebb köre – beleértve Vilmos herceget is –, támogatta.

Egy brit munkáspárti képviselő azonban másik lépést sürget: Jon Trickett szerint Andrást ki kellene zárni a sorból, mert „a brit nép nem tűrné el”, hogy ő váljon királlyá.

András több mint két évtizeden át nem fizetett bérleti díjat a Royal Lodge-ért, miközben 2008-tól Sarah Ferguson is ott lakott, noha 1996-ban elváltak. A hosszú ideje tartó nyomás végül elérte célját: formálisan jelezte szándékát a szerződés visszaadására, mely 2078-ig szólt. Állítólag Vilmos herceg megfenyegette, hogy megfosztja lányait, Beatrix hercegnőt és Eugénia hercegnőt a címüktől, ha az apjuk nem távozik a rezidenciából.

A palota közleményében nemrég elhangzott:

Őfelsége ma hivatalosan megindította a folyamatot András herceg titulusának, címeinek és kitüntetéseinek visszavonására. András herceg mostantól Andrew Mountbatten Windsor néven ismerik. Bérleti joga a Royal Lodge-ra eddig jogi védelmet nyújtott számára; most ezt az értesítést megküldtük, és magánlakásba költözik. Ezek a szankciók szükségesek, annak ellenére, hogy továbbra is tagadja a vádakat.

A döntés hátterében olyan e-mailek állnak, amelyek szerint András állítólag valótlanságokat állított egy 2019-es interjújában, továbbá kapcsolatokat tartott fenn a pedofil milliárdossal, Jeffrey Epstein-nel, és megpróbálta a londoni rendőrség egyik testőrét rávenni az egyik vádlottra vonatkozó információk feltárására. A vádak szerint az áldozat, Virginia Giuffre három alkalommal volt kénytelen felkeresni Andrást szexuális célból. András mindvégig tagadta, hogy találkozott volna vele. 2022 januárjában az akkori uralkodó, II. Erzsébet királynő már megfosztotta a fiát több címétől, amikor egy polgári szexuális perben több millió fontos egyezségre került sor. A királynő András katonai és a jótékonysági tisztségeit is visszavette: például a Grenadier Guards ezredesi posztját. Lányai, Beatrix és Eugénia viszont továbbra is megőrizhetik a címeiket.