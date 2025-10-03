Élete legnehezebb évéről vallott Vilmos herceg: "Lelkileg nem túl jó helyekre kerültem"

Őszintén vallott mélyinterjúja során Vilmos herceg arról, hogy tavaly teljesen maga alá került a családját érintő egészségügyi válság miatt. A trónörökös bevallotta, felesége és édesapja daganatos betegsége annyira megviselte, hogy (ahogy fogalmazott) "nem túl jó helyekre" került lelkileg. De azt is elárulta, milyen volt a pillanat, amikor három gyermekének kellett elmondaniuk Katalinnal a hírt: rákos. Habár Vilmos attól félt, hosszú távú hatásai lesznek majd a sokknak, kiemelte: mind György, Sarolta és Lajos csodásan, a saját módjukon dolgozták fel a kialakult helyzetet.

Mélyinterjút adott Vilmos herceg Fotó: Getty Images / hot! magazin

Vilmos az AppleTV+ számára adott interjút The Reluctant Traveler című dokumentumfilmben, amelynek forgatásán a herceg Windsor kastélyában kalauzolta végig Eugene Levy színészt, aki előtt nem titkolta azt sem, hogy bár a királyi kötelességeket és a monarchia történelmi súlyát képes nyugodtan viselni, a családi nehézségek sokkal megterhelőbbek számára.

Mindenkinek megvannak a maga küzdési mechanizmusai, és a gyerekek folyamatosan tanulnak és alkalmazkodnak. Mi igyekszünk megadni nekik azt a biztonságot és védelmet, amire szükségük van

– közölte, hozzátéve: sokszor aggódik amiatt, hogy a gyerekek vajon nem rejtik-e el az érzéseiket – írja a Mirror.

Nagyon nyitott család vagyunk, mindig beszélünk arról, ami bánt vagy nyomaszt minket, de soha nem lehet tudni, milyen hatással lesz mindez hosszú távon. A legfontosabb, hogy ott legyünk egymásnak, és biztosítsuk a gyerekeket arról, hogy minden rendben van.

Ezért volt 2024 Vilmos herceg legnehezebb éve

Kétségtelen, hogy Vilmos herceg tavaly élete legnehezebb évét élte át. Sokak szerint nehezebbet, mint amikor édesanyját, Diana hercegnét vesztette el.