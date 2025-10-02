Vilmos herceg megszólalt Katalin hercegné jelenlegi állapotáról

A 43 éves Vilmos herceg, a színész Eugene Levy műsorában, a ,,The Reluctant Traveler”-ben mesélt családja elmúlt időszakáról. A leendő király és a színész arról beszélgettek, hogyan tud az élet megváltozni egy szempillantás alatt.

Vilmos herceg és Katalin hercegné nehéz időkön mentek keresztül

Fotó: Pool / i-Images / eyevine / Northfoto

Vilmos herceg Katalin rákdiagnózisáról is beszélt

Vilmos herceg szerint szerencsések.

Nagyon szerencsések voltunk, hosszú ideje nem volt sok betegség a családban. A nagyszüleim kilencvenes éveik végéig éltek

- mondta bővebben Vilmos herceg, a néhai II. Erzsébet királynőre és Fülöp hercegre utalva.

Azt hiszem, amikor hirtelen ráébredsz, hogy a szőnyeget – képletesen szólva – bármikor kiránthatják a lábad alól, az elég gyorsan bekövetkezhet.

Vilmos herceg azzal folytatta, hogy az ember hajlamos rögtön arra gondolni, hogy ez biztosan nem következhet be, ez vele nem történhet meg.

De amikor mégis megtörténik veled, akkor az elég sötét helyekre vihet

- vallotta be.

A színész arra is kitért, hogy abban a kicsi szabadidejében, ami Vilmosnak néha adódik, mit csinál, mire a herceg azt felelte, hogy alszik. „Ha három kisgyereked van, az alvás fontos része az életednek.”

Elmondta a trónörökös, hogy 2023 és 2024 volt számára a legnehezebb, hiszen felesége mellett, Károly királyt, az édesapját is rákkal diagnosztizálták. A 2025-s év kezdete hatalmas megkönnyebbülés lehetett, hiszen Katalin hercegné ekkor jelentette be, hogy rákja remisszióba került. A család ekkor visszatérhetett normális hétköznapok közé, de látszik, hogy már sokkal inkább az együtt töltött időt értékelik és csak azután jön minden más az életükbe.

Mikor Katalin hercegné július 2-án ellátogatott az angliai Essexben található Colchester Kórházba, mesélt arról, milyen volt visszatérni a hétköznapokba.

A kezelés során egyfajta bátor arcot, sztoicizmust mutatsz. A kezelés után olyan, hogy »folytathatom, visszatérhetek a normális kerékvágásba«, de valójában az utána következő szakasz nagyon-nagyon nehéz

- idézi szavait a Post.

Hozzátette, hogy miután hazatér az ember egy ilyen fajta kezelés után, otthon sem tud úgy működni, ahogy szeretne, így nagyon fontos, hogy mellette legyen olyan ember, aki átvezeti ezen az időszakon.