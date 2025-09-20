Katalin hercegné buktatta le Lajos herceget: ilyen csínytevésekkel tölti az idejét

A trónörökös házaspár, Katalin hercegné és Vilmos herceg három gyermeket hozott a világra. György herceg 12, Sarolta hercegnő 10, Lajos herceg pedig 7 éves. Katalin hercegné elmondása szerint a legfiatalabb gyermekük új, mókás szokással szórakoztatja magát és családtagjait is.
A hercegné Melania Trumppal folytatott kerti sétája alatt mesélte el az USA firs lady-jének, hogy kisfia milyen csínytevést eszelt ki mostanában. A hercegné elmondása szerint a kis Lajos herceg a palota minden pontjában gesztenyéket rejteget.
A hercegné előszeretettel mesél gyermekeiről: az USA elnökének feleségével is megvitatták a gyermeknevelés és a szülőség vicces pillanatait. A gesztenyék az évszak változásával jelentek meg, a kisfiú pedig összegyűjti a termést a kertből és elrejti őket a házban.
Gesztenyéket találok a szekrényekben és az ágyában - mindenhol gesztenyék vannak!
A fiatal herceg annyira szereti a termést, hogy a szobájának minden pontjában elrejtett néhányat. Még a játékautóit is telepakolja gesztenyékkel, hogy el tudja őket szállítani a szobában.
A gesztenyék régen egy brit játék elemei voltak. A termést egy madzagra kötötték és ellenfelük gesztenyéjére vágtak. Az a gyerek nyert, akinek a gesztenyéje a nem tört össze az ütések alatt - jegyzi meg a People.
Úgy tűnik, a gyerekek gesztenye utána rajongása még mindig nem csitult, sőt, a királyi család legfiatalabb tagját is bekebelezte. Magyarországon is szeretik a gyerekek a termést, az óvodások gyakran készítenek gesztenyefigurákat fogpiszkáló segítségével.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.