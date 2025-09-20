Katalin hercegné buktatta le Lajos herceget: ilyen csínytevésekkel tölti az idejét

A trónörökös házaspár, Katalin hercegné és Vilmos herceg három gyermeket hozott a világra. György herceg 12, Sarolta hercegnő 10, Lajos herceg pedig 7 éves. Katalin hercegné elmondása szerint a legfiatalabb gyermekük új, mókás szokással szórakoztatja magát és családtagjait is.

Katalin hercegné jókedvűen mesélt Lajos herceg új hobbijáról Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Katalin hercegné fedte fel: ez Lajos herceg új csínytevése

A hercegné Melania Trumppal folytatott kerti sétája alatt mesélte el az USA firs lady-jének, hogy kisfia milyen csínytevést eszelt ki mostanában. A hercegné elmondása szerint a kis Lajos herceg a palota minden pontjában gesztenyéket rejteget.

A hercegné előszeretettel mesél gyermekeiről: az USA elnökének feleségével is megvitatták a gyermeknevelés és a szülőség vicces pillanatait. A gesztenyék az évszak változásával jelentek meg, a kisfiú pedig összegyűjti a termést a kertből és elrejti őket a házban.

Gesztenyéket találok a szekrényekben és az ágyában - mindenhol gesztenyék vannak!

A fiatal herceg annyira szereti a termést, hogy a szobájának minden pontjában elrejtett néhányat. Még a játékautóit is telepakolja gesztenyékkel, hogy el tudja őket szállítani a szobában.

A gesztenyék régen egy brit játék elemei voltak. A termést egy madzagra kötötték és ellenfelük gesztenyéjére vágtak. Az a gyerek nyert, akinek a gesztenyéje a nem tört össze az ütések alatt - jegyzi meg a People.

Úgy tűnik, a gyerekek gesztenye utána rajongása még mindig nem csitult, sőt, a királyi család legfiatalabb tagját is bekebelezte. Magyarországon is szeretik a gyerekek a termést, az óvodások gyakran készítenek gesztenyefigurákat fogpiszkáló segítségével.