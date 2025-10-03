Lemond a király: Vilmos végre felülhet a trónra

Az európai királyi család nagy változásra készül, amely pénteken fog bekövetkezni. Lemond a király, hogy fia végre felülhessen a trónra. Henrik luxemburgi nagyherceg, az uralkodó nagyhercegi család feje, 25 év után lemond a trónról.

Lemond a király, fia veszi át a helyét / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Henrik lemondásával, legidősebb fia, Vilmos luxemburgi trónörökös veszi át helyét. Vilmos felesége, a belgiumi születésű Stéphanie de Lannoy grófnő, a házaspárnak két fia van: az ötéves Károly herceg és a kétéves Ferenc herceg.

A család délután megjelenik a fővárosi palota erkélyén, majd egy fogadáson vesznek részt a Városházán. Miután Vilmos átveszi a trónt apjától, körutat tesz az apró országban, a nagyszabású eseménysorozat pedig vasárnapi misével zárul, amelyet Jean-Claude Hollerich érsek celebrál a luxembourgi Notre-Dame katolikus székesegyházban - számol be róla az Express.

Vilmos, Luxemburg hetedik nagyhercege lesz 1890 óta, amikor megalakult a modern monarchia. Az országon ez az utolsó fennmaradt nagyhercegség. az Európai Unió egyik legkisebb, de egy főre jutó leggazdagabb nemzete, sokan pénzügyi nagyhatalomnak is nevezik, amely olyan fontos pénzügyi intézményeknek ad otthont, mint Európai Bíróság vagy az Európai Beruházási Bank.

A pénteki lemondást hivatalosan 2024 decemberében, Henrik karácsonyi beszédében jelentette be, miután októberben már utalt erre irányuló terveire.