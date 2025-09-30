Harry herceg nyílt támadást intézett azok ellen, akik szerinte szabotálják a békülési kísérleteit apjával, III. Károly királlyal. A herceg cáfolta, hogy találkozásuk merev és formális lett volna, és azt állítja, hogy a sajtóban megjelenő hírek mögött érdekcsoportok állnak.

Harry herceg és Károly király 19 hónap után először találkozott egymással szeptember 10-én

(Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg lesújtó nyilatkozatot adott ki

Harry herceg és Károly király szeptember 10-én 19 hónap után először találkozott a Clarence House-ban. A hivatalos találkozóról több médium is úgy számolt be, hogy a susssex-i herceg inkább hivatalos vendégnek érezte magát, mintsem családtagnak. A híradások szerint pedig a beszélgetés rideg és távolságtartó hangulatban zajlott. Harry herceg azonban nem hagyta szó nélkül ezeket – állítása szerint – a hamis sajtóértesüléseket.

Nyilatkozatában azt sugallja, hogy bizonyos személyek – akár az udvarból, akár más belső körökből – tudatosan próbálják ellehetetleníteni az apjával való kapcsolat rendezését. Harry herceg képviselője szerint ezek a források rendszeresen dezinformációkat juttatnak el a sajtóhoz, hogy megakadályozzák a királyi család egységének helyreállítását.

A neki tulajdonított irományok puszta kitalációk, amelyek – feltételezhetően – olyan forrásokból származnak, amelyek szándékosan akarják szabotálni az apa és fia közötti megbékélést. Feltehetően ugyanezek a források döntöttek úgy, hogy nyilvánosságra hozzák az ajándékok átadását is.

Harry herceg ajándéka III. Károly királynak

Harry herceg képviselője ezáltal azt is megerősítette, hogy valóban történt ajándékcsere. A sussex-i herceg ugyanis a szeptember 10-i találkozón egy képet ajándékozott apjának, amelyen csak Harry herceg gyerekei, Archie herceg és Lilibet hercegnő láthatók, a sussex-i hercegi pár nem.

Bár szerettük volna, ha ezek a részletek titokban maradnak, az egyértelműség kedvéért megerősíthetjük, hogy átadtak egy bekeretezett fényképet, amelyen azonban nem szerepelt a herceg és a hercegné.

Harry herceg hazaköltöztetné családját

(Fotó: Amy Katz/Northfoto)

III. Károly király megdöbbent a szabotázs vádjától

Ez a nyilatkozat komoly hullámokat vetett mind a sajtóban, mind a brit királyi udvarban. Egyes oldalak szerint a herceg túlreagálja a helyzetet, mások viszont úgy látják, hogy végre őszintén beszél azokról a belső konfliktusokról, amelyek évek óta mérgezik a családtagok közötti kapcsolatot. A Buckingham-palota nem reagált hivatalosan Harry herceg nyilatkozatára, de bennfentesek szerint III. Károly király megdöbbent a szabotázs vádjától. A király állítólag csalódott, hogy a megbékélési szándék ilyen formában került nyilvánosságra.