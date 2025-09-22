Harry herceget súlyos csapás érte: Károly király nemet mondott a visszatérésére

III. Károly király hajthatatlan, aki egyszer kiszállt, az nem térhet vissza csak félig-meddig. Harry herceg próbálkozásai mind hiábavalóak voltak. A sussex-i herceg előtt végleg bezárultak az ajtók és úgy néz ki, nem térhet vissza szülőhazájába.

Harry herceg nem titkolja, hogy szeretne közelebb kerülni a családjához

(Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg édesapja nem enged

Harry herceg egyre gyakrabban bukkan fel az Egyesült Királyságban. Hol jótékonysági eseményeken, hol családi látogatásokon. Így egyre több találgatás látott napvilágot arról, vajon újranyílhat-e előtte a Buckingham-palota kapuja. A brit sajtó szerint azonban a válasz egyértelmű. III. Károly király nem engedi meg fiának, hogy félkirályi szerepben visszatérjen, vagy teljes jogú, hivatalos királyi tagként vállalja a szerepét, esetleg marad a tengerentúli függetlenségnél. Nincs középút.

A sussex-i herceg közelítene a családjához

Harry herceg ugyanakkor nem titkolja, hogy szeretne közelebb kerülni a családjához, különösen az édesapjához. Az elmúlt hónapokban többször is hazalátogatott, sőt, egykori jó barátjának, Joss Stone-nak arról is beszélt, hogy szeretné, ha gyermekei brit iskolákban tanulnának. Továbbá a sussex-i herceg képviselője is elmondta, hogy:

Nyilvánvalóan nagyon élvezte, hogy visszatért az Egyesült Királyságba, találkozhatott régi barátaival, kollégáival, és általában véve támogathatta azokat a hihetetlenül fontos ügyeket, amelyek számára annyira sokat jelentenek.

Ám hiába Harry herceg békülési szándéka, a királyi család még mindig bizalmatlan. Azt pedig, hogy Harry herceg fél lábbal itt, fél lábbal ott legyen, III. Károly király is és Vilmos herceg is kizártnak tartja.

III. Károly király nemet mondott Harry herceg félig-meddig való visszatérésére

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Ez a döntés már évekkel ezelőtt megszületett

Ez a döntés azonban nem új keletű. Már a híres 2020-as Sandringham-i találkozón is világossá tették a dolgot, ahol a néhai Erzsébet királynő, Károly király és Vilmos herceg közösen döntöttek Harry herceg sorsáról, vagyis arról, hogy a fél lábbal bent megoldás nem működik a monarchiában. A királyi család szerint ez nem csupán elvi kérdés, hanem az intézmény hitelessége és a közbizalom miatt is elengedhetetlen. Ezen a találkozón döntötték el azt is, hogy Harry herceg és családja nem kaphat rendőri védelmet, amikor az Egyesült Királyságba lépnek.