Váratlan fordulat! Harry herceg visszavinné gyerekeit az Egyesült Királyságba

Harry herceg hosszú idő után ismét személyesen találkozott édesapjával, III. Károly királlyal. A családi újraegyesülés pedig új gondolatokat indított el benne. A sussex-i herceg szeretné hazavinni gyerekeit az Egyesült Királyságba.
Harry herceg 19 hónap után újra találkozott apjával, III. Károly királlyal, ami komoly érzelmi hatással volt rá. A találkozás óta a sussex-i herceg nyíltan beszélt arról, hogy szeretné hazavinni két gyermekeit, Archie herceget és Lilibet hercegnőt az Egyesült Királyságba, legalább egy látogatás erejéig. Úgy gondolja, a gyerekei megérdemlik, hogy megismerjék apjuk szülőhazáját, kultúráját és a királyi családhoz fűződő örökségüket. A The Guardiannek adott interjúban pedig nyilvánosan is megerősítette ezt az álláspontját. Továbbá azt is hozzátette, hogy a mostani hét eseményei 'határozottan közelebb hozták' őt a gondolathoz, hogy újra kapcsolatba lépjen a brit rokonokkal.
És bár a szándék megvan, a helyzet nem olyan egyszerű. Harry herceg továbbra is súlyos biztonsági problémákat fogalmazott meg a látogatással kapcsolatban. Amióta ugyanis visszalépett királyi szerepeitől, elvesztette az automatikus rendőri védelemhez való jogát az Egyesült Királyságban. Korábban jogi lépéseket is tett annak érdekében, hogy visszakapja ezt a védelmet, ám keresetét elutasították. A sussex-i herceg szerint emiatt elfogadhatatlan lenne olyan országba vinni gyermekeit, ahol nincs garantálva a megfelelő szintű védelem. A 41 éves sussex-i herceg úgy érzi, felelősséggel tartozik a családja védelméért, és nem hajlandó kockázatot vállalni, amíg a brit hatóságok nem biztosítanak számára elfogadható megoldást.
Harry herceg Egyesült Királyságban tett látogatása óta már visszatért Amerikába. És ugyan a The Guardiannek adott új interjújában nem sokat beszélt a családi újraegyesülésről , de annyit azért elmondott, hogy az elkövetkező évben nagyobb hangsúlyt fektet édesapjára, III. Károly királyra. Majd bevallotta, hogy:
Mindig is szerettem az Egyesült Királyságot, és mindig is szeretni fogom. Jó volt újra kapcsolatba kerülni azokkal a dolgokkal, amelyek iránt szenvedélyesen érdeklődöm. Lehetőségem volt eltölteni egy kis időt olyan emberekkel, akiket már régóta ismerek. Távolról nehéz ezt megtenni.
