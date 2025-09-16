Vilmos herceg kiátkozta öccsét – Harry neve tiltólistára került a trónörökösnél

Újabb fejezetéhez érkezett a brit királyi család testvérdrámája: pletykák szerint Vilmos herceg teljesen kizárta öccsét, Harryt az életéből. A hírek alapján odáig fajult a helyzet, hogy Harry neve szóba sem kerülhet Vilmos előtt, különben azonnal kitessékeli a beszélgetőtársát a szobából.
A feszültség a két testvér között már évek óta tart, de most újabb fordulatot vett. Harry állítólag terveket sző arra vonatkozóan, hogyan kerülhetne vissza a királyi család közelébe, ám a trónörökös mindebből nem kér. A brit sajtóban megszólaló bennfentesek szerint Vilmos soha nem volt ennyire elszánt abban, hogy lezárja a kapcsolatot öccsével.
Egy királyi ügyekben jártas forrás úgy fogalmazott:
Ha valaki Harryről kezd beszélni Vilmos előtt, perceken belül kidobja a szobából.
Ez a mondat tökéletesen érzékelteti, mennyire elmérgesedett a testvérpár közti viszony.
Harry oldaláról kiszivárgott információk szerint ő szeretné rendezni a kapcsolatot, és valamilyen formában visszatérni a királyi családba. Vilmos azonban nem tud megbocsátani öccsének, amiért az az elmúlt években többször is kiteregette a család ügyeit: elég csak az Oprah-interjúra vagy Harry botránykönyvére gondolni, amelyek hatalmas hullámokat kavartak.
A két testvér kapcsolata szinte helyrehozhatatlanná vált, írja a Life.hu. Bár egyikük sem kommentálta a legfrissebb híreket, sokan úgy vélik, Vilmos most már tényleg végleg elhatárolódott Harry hercegtől, és nem lát esélyt a békülésre. A palota környékén egyre többen beszélnek arról, hogy a királyi család számára Harry immár persona non grata, még ha az apja, Károly király adott is neki lehetőséget a közelmúltban, hosszú idő után összehoztak ugyanis egy közel egyórás találkozót.
