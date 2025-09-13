Lelepleződik a titok: ez állhat Harry herceg váratlan húzása hátterében?

Egy bennfentes szerint Harry herceg megbánta lépései egy részét, és legutóbbi Angliába tett útja arról szólt, hogy újrarendezze kapcsolatát a családjával és a brit néppel.

Harry herceg rendezni akarja kapcsolatát nemcsak családjával, hanem a brit néppel is

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

A 40 éves sussexi herceg négy sikeres napot töltött Londonban és Nottinghamben, valamint 19 hónap után először békülékeny találkozóra került sor közte és Károly király között. Állítólag a király is szeretné újjáépíteni kapcsolatát fiával, és időt tölteni unokáival, Archie-val és Lilibettel, akiket három éve nem látott.

Világossá vált, hogy Harry mostanra megbánta tetteinek egy részét. Újra akarja építeni kapcsolatát a családjával és az Egyesült Királyság népével. Nehéz elképzelni, hogy valaha is visszaköltözik Nagy-Britanniába, de ez lehet valaminek a kezdete, ami legalább lehetővé teszi számukra, hogy újra egy működőképes, tágabb család legyenek.

- mondta egy bennfentes.

Meghan is támogatja Harry döntését?

Mindez azt követően történt, hogy Harry szóvivője azt nyilatkozta, a herceg imád visszatérni az Egyesült Királyságba, és szeret felzárkózni jó ügyeihez és barátaihoz. Májusban, miután elveszítette a Belügyminisztériummal szembeni legfelsőbb bírósági csatáját, Harry maga nyilatkozta a BBC-nek, hogy szívesen kibékülne a királyi családdal, hozzátéve, nincs értelme tovább harcolni, mert az élet törékeny.

A király szeretne nagyapja lenni az unokáinak, ez fontos motiváció számára. Nagyon örült, amikor Harryék eljöttek Erzsébet királynő platinajubileumára, és legalább egy kis időt együtt tölthettek.

- mondta a forrás a Daily Mailnek.

Az, hogy Meghan Markle hajlandó lenne-e visszatérni, már más kérdés. Arra sem utal semmi, hogy Harrynek enyhült volna a viszonya testvérével, aki az elmúlt években családja elleni legádázabb támadások kereszttüzébe került és az sem világos, hogy Harry a közeljövőben tervezi-e újabb látogatását az Egyesült Királyságba.