Kitálalt a királyi bennfentes: Harry herceg kevésbé idegesíti Károly királyt, mint Vilmos herceg

Nem titok, hogy Harry herceg már évek óta feszült viszonyban áll a királyi család több tagjával is, azonban most egy bennfentes meglepő dolgot vetett fel a palotán belüli viszonyokról.
Amióta otthagyta a királyi életet és feleségével, Meghannel az Egyesült Államokba költözött, Sussex hercege nem fogta vissza magát, amikor családtagjairól és a palota alkalmazottairól árult el személyes dolgokat. A 2021-es Oprah-interjútól, amely sokkolta az egész nemzetet, Harry memoárjáig, a Tartalékig, a nyilvánosság rengeteget megtudott a palota magánéletéről és az időnként diszfunkcionális kapcsolatokról.
Amikor Harry autója ezen a héten megérkezett a Clarence Ház kapuihoz, az volt az első alkalom, hogy 19 hónap után újra látta édesapját, III. Károly királyt, akit legutóbb közvetlenül a rákdiagnózisa után látott. Széles körben találgatták, hogy apa és fia esetleg újra találkoznak Harry hazatérése során, most azonban új, sokkoló állítások láttak napvilágot királyi bennfentesektől, miszerint az uralkodó állítólag nem a fiatalabbik fiával, hanem a trónörökösével nem jön ki jól.
Tina Brown, magazinszerkesztő, aki baráti kapcsolatban állt Diána hercegnével, azt írta, hogy a király jelenleg kevésbé ingerült a tékozló Harryre, mint az idősebb fiára, Vilmosra.
Úgy tudom, a király jelenleg kevésbé bosszankodik Harry miatt, mint idősebb fia és örököse miatt.
- írta.
Ez részben Vilmos feladatai számának köszönhető, amelyek jóval alacsonyabbak, mint a király zsúfolt programja. Régóta köztudott, hogy Vilmos inkább a nagy hatású rendezvényeket részesíti előnyben a puszta mennyiséggel szemben.
Vilmos és felesége, Katalin hercegné azt is világossá tették, hogy a szülői szerep mindig az első számú prioritásuk marad, és amikor tehetik, maguk végzik a gyerekek iskolába vitelét is. Brown szerint azonban éppen ez a családközpontúság vált vitaponttá.
Valahogy Vilmos szülői elköteleződését mindig úgy állítják be, mintha az apja saját hiányosságaira utalna... Miután az elmúlt hét hónapban öt családi nyaralás is megerősítést nyert, Vilmos első heti programja mindössze két eseményből állt: egy apa-lánya kiruccanás a Női Rögbi Világkupa egyik mérkőzésére, valamint egy séta a Természettudományi Múzeum új kertjeiben. Károly, a rákbetegségével küzdve is, az elmúlt 12 hónapban 175 napon teljesített hivatalos kötelezettségeket.
- részletezte a magazinszerkesztő.
Harry rövid, villámszerű látogatása az Egyesült Királyságban több, a hivatalos eseményekhez hasonló programot tartalmazott, ugyanis meglátogatta az általa támogatott szervezeteket, 1,1 millió fontot (496 millió Ft) adományozott a Children in Need-nek, és részt vett a WellChild Awards-on. Brown szerint azonban a rajongás, amelyet Harry kapott, és a látogatás sikere rossz hír a walesi hercegnek.
Ez egyfajta újrakezdés volt Harry számára. Ez ügyesen felvetette Vilmos számára a kényelmetlen kérdést: pontosan mit is csinál a 43 éves walesi herceg évi 23 millió fontért (10,4 milliárd Ft)?
Azonban Brown nem az egyetlen bennfentes, aki arról számolt be, hogy Vilmos és Károly kapcsolata feszült, mivel egy udvari alkalmazott is felfigyelt a palotán belüli elhidegülésre.
Vilmos soha nem hívja fel közvetlenül az apját, mindig időpontot kell egyeztetnie a király magánirodáján keresztül.
- nyilatkozta a bennfentes, aki szerint a király és Vilmos kapcsolata már régóta nehézkes.
Ezt korábban már maga Harry is megjegyezte ezt a Tartalék című könyvében, amikor azt írta, hogy bátyja és apja általában veszekednek - írta a Mirror.
