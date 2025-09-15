Harry herceg prioritásai gyökerestől megváltoztak: „Tiszta a lelkiismeretem”

Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 19:30
Egy rövid interjúban osztotta meg mélyebb gondolatait. Harry herceg elmondta: az édesapjával való találkozás után sem bánta meg korábbi döntéseit.
Harry herceg néhány órával a találkozót követően kijelentette, hogy a következő 12 hónapban valóban az édesapjára kíván összpontosítani. 

Harry herceg nem bánt meg semmit, de prioritásai megváltoztak
Fotó: PA /  Northfoto

A békülés jegyében zajló beszélgetésre a múlt héten került sor a Clarence House-ban, ahol Sussex hercege és III. Károly király 19 hónap után először találkozott személyesen. 

Harry herceg nem bánta meg a múltban történteket

Harry tegnap jelezte: szeretné gyakrabban látni az apját és erre szüksége is van. 

Valójában apámra kell összpontosítanunk.

- fogalmazott, utalva arra, hogy a következő egy évben ez lesz számára a legfontosabb cél, különösen a közelmúltbeli találgatások fényében, miszerint ő és Meghan Markle fontolgatják a visszatérést az Egyesült Királyságba.

III. Károly királlyal folytatott egyeztetés során Harry reflektált a Spare című memoárjára és a Netflix-dokumentumsorozatra is. Elmondása szerint ezek Meghan-nel közös kísérleteik voltak arra, hogy korrigálják az egyoldalú nézőpontokat - írja a Mirror.

Nem hiszem, hogy nyilvánosan kiszellőztettem volna a szennyesem. Nehéz üzenet volt, de a lehető legjobban tettem. Tiszta a lelkiismeretem.

- nyilatkozta Harry, aki ma ünnepli 41. születésnapját.

Hozzátette:

Mindig is szerettem az Egyesült Királyságot, és mindig is szeretni fogom. Jó érzés volt újra kapcsolatba lépni azokkal az ügyekkel, amelyek iránt szenvedélyt érzek. Tölthettem egy kis időt olyan emberekkel, akiket régóta ismerek. Nehéz ezt távolról megtenni.

Harry hangsúlyozta, hogy nem akarja tovább mélyíteni a családjával való megosztottságot, ugyanakkor hozzátette:

Nem lehet megbékélni, mielőtt megtalálod az igazságot.

 

 

