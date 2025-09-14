Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Harry herceg lefújta a szülinapi bulit – az indok: Katalin hercegné

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 14:45
Katalin miatt ment tönkre a buli.

Harry herceg hétfőn, szeptember 15-én ünnepli 41. születésnapját Kaliforniában, barátai és családja körében, ám egy korábbi, kerek évfordulóján egészen másképp alakultak a dolgok. 2014-ben, amikor 30 éves lett volna, nagyszabású partit terveztek a tiszteletére, ám a bulit az utolsó pillanatban lefújták – mindezt sógornője, Katalin hercegné állapota miatt.

Harry herceg korábbi bulija Katalin miatt maradt el
Fotó: Tom Maddick / SWNS /  Northfoto

Elmaradt Harry herceg nagyszabású szülinapi bulija

Akkoriban Harry még a királyi család aktív tagjaként élt az Egyesült Királyságban, és bátyja, Vilmos, valamint Katalin is segítettek a szervezésben. A vendéglistán ott voltak unokatestvérei, Beatrix és Eugénia hercegnők, valamint Zara Tindall és a közeli barátok is. Az eseményre a Kensington-palotában került volna sor. 

Csakhogy Katalin második terhessége alatt súlyos reggeli rosszullétek kínozták, emiatt Harry úgy döntött, hogy helytelen lenne megtartani a partit. 

Harrynek nem volt kétsége afelől, hogy el kell halasztani a bulit, még ha a 30. születésnap nagy mérföldkő is. Katalin rengeteget tett a szervezésért, és amikor rosszul lett, Harry úgy érezte, nem helyénvaló folytatni az előkészületeket

 – árulta el egy forrás. 

Később a Vanity Fair arról számolt be, hogy a születésnapi ünneplést valóban megtartották, ám végül nem a Kensington-palotában, hanem a Clarence House-ban. A vendégeket maga Károly király lepte meg pezsgővel. 

Azóta sokat változott a kapcsolat Harry és Katalin között: míg 2014-ben szoros kötelék fűzte őket össze, ma már szinte teljesen elhidegültek egymástól. Legutóbbi, rövid angliai útja során Harry és a walesi hercegi pár nem is találkozott. A herceg Windsorba utazott, hogy megemlékezzen a néhai Erzsébet királynőről a halálának harmadik évfordulóján, miközben Vilmos és Katalin mindössze néhány kilométerrel odébb vettek részt egy nyilvános eseményen. 

A királyi család körüli feszültségek tehát továbbra is kézzelfoghatók, miközben Harry a tengerentúlon ünnepli újabb születésnapját, írja a Mirror.

 

