Forrnak az indulatok a királyi családban: ki akarják tagadni II. András herceget!

Vilmos herceg és Károly király nehéz helyzetbe kerültek, miután újabb kompromittáló részletek láttak napvilágot a már évek óta botrányokkal terhelt András herceg és Sarah Ferguson Jeffrey Epstein-nel való kapcsolatáról. Az Epstein-levél ugyanis komoly reputációs veszélyt jelent a brit monarchiára nézve.

Vilmos herceg nem tolerálja tovább nagybátyja botrányait (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Vilmos herceg kitagadtatná nagybátyját az Epstein ügy miatt

A brit királyi család hírnevét újabb csapás érte, amikor napvilágot látott egy 2011-es e-mail, amelyben Sarah Ferguson Jeffrey Epstein-t 'kivételes barátként' említi. Az újabb botrány kirobbanása miatt Vilmos herceg, mint a brit királyi család trónörököse és a monarchia egyik legmeghatározóbb arca, úgy érzi, hogy kötelessége lépnie az ügyben. III. Károly királyt is mélyen aggasztja, hogy a család egyik legismertebb tagja újra kapcsolatba hozható Epstein nevével, de ő mégis sokkal elnézőbben kezeli a helyzetet. Olyannyira, hogy egy bennfentes szerint Vilmos herceg úgy véli, András herceg és Sarah Ferguson Epstein botránya szégyenkezésre ad okot, és éppen ezért apját cselekvésre fogja ösztönözni.

Az Epstein-levél

Az Epstein-levélben a hercegné bocsánatot kér Epstein nyilvános kritizálásáért, és hangsúlyozza, mennyire hálás neki a támogatásért, amit a családjának nyújtott. A nyilvánosságra került levél különösen kellemetlen, mivel Sarah Ferguson korábban azt nyilatkozta, hogy megszakította a kapcsolatot a hírhedt szexuális bűnözővel. Az e-mail azonban éppen ennek az ellenkezőjét bizonyítja, azt, hogy kapcsolatuk szoros és baráti maradt akkor is, amikor Jeffrey Epstein ügyei már világszerte ismertté váltak. Az ügy érzékeny ponton érinti a királyi családot, különösen András herceget, aki már korábban is elvesztette hivatalos titulusait az Epstein botránnyal összefüggésben.

Sarah Ferguson és András herceg Epstein-nel kapcsolatos botránya a Buckingham-palotán belül is feszültséget okoz (Fotó: KGC-178 / Northfoto)

Elvették Sarah Ferguson védnöki posztját

A botrány kirobbanása után egy családokat segítő hospice szervezet is azonnal megszüntette Sarah Ferguson védnöki posztját. Továbbá olyan alapítványok határolódtak el tőle, amelyek gyermekvédelemmel, egészségüggyel vagy emberi jogokkal foglalkoznak, ugyanis szerintük elfogadhatatlan, hogy egy közszereplő ilyen kapcsolatot ápolt egy elítélt szexuális bűnözővel. A Buckingham-palotán belül is feszültséget okozott az eset és az is felmerült, hogy Sarah Ferguson és András herceg jövőben nem vehetnek részt családi ünnepségeken, karácsonyi összejöveteleken vagy akár zártkörű ebédeken.