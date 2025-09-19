Ha trónra kerül ez lesz az első dolga Vilmos hercegnek: „Azt akarja, hogy eltűnjön a nyilvánosság elől”

Sokkoló kijelentés látott napvilágot egy királyi szakértő által azok után, hogy Katalin kenti hercegné temetésén feltűnően nagy feszültség volt a walesi herceg és hírhedt nagybátyja, András yorki herceg között. A történteket ráadásul kamerák is rögzítették. Ezen felvételek egyikén pedig jól látszik, hogy András hiába próbált beszélni Vilmossal, ő nem válaszolt neki, sőt láthatóan feszült volt nagybátyja mellett.

Vilmos teljesen elhatárolódott Andrástól. Fotó: Getty Images / hot! magazin

Vilmos alig tűrte el Andrást egy királyi író szerint

Mindent megtett azért, hogy elhatárolódjon nagybátyjától, és ne fényképezzék együtt. Úgy gondolja, apja nem bánt vele kellő szigorral, és hogy András sokat ártott a királyi család többi tagjának megítélésében

- közölte Andrew Lownie királyi író, aki úgy tudja, Vilmos dühös volt, amiért tőrbe csalták, hiszen mindenképp távolt akarta tartani magát a nagybátyjától. András ugyanis megfelelő viselkedésével teljesen kiborította a walesi herceget, miután egyesek szerint kuncogott a temetés egy pontján, írja a Mirror.

A történtek után pedig nem meglepő, hogy egyes hírek szerint Vilmos azt tervezi, ha trónra került, akkor teljesen kizárja nagybátyját a királyi szereplésekből. Erről pedig már egy másik királyi szakértő, Hilary Fordwich számolt be:

András jövője a királyi családban rendkívül sötét, hiszen Vilmos határozottan ellenzi bármiféle nyilvános rehabilitációját, és semmiféle visszaút nincs számára. Vilmos azt akarja, hogy András eltűnjön a nyilvánosság elől.

De Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szintén úgy véli, hogy Vilmos rendkívül rossz szemmel néz a nagybátyjára: